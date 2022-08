Tennis

US Open : Coup de tonnerre pour Gaël Monfils ? La réponse

Publié le 12 août 2022 à 11h35 par Thibault Morlain

L’US Open approche et forcément, on regarde les états de forme de chacun. Et en ce qui concerne Gaël Monfils, il y a de quoi s’inquiéter. En effet, aligné sur le tournoi de Montréal, le Français a dû abandonner face à Jack Draper. Touché au pied, Monfils a ainsi renoncé et forcément, les questions se posent concernant l’absence ou non du joueur de 35 ans du côté de New York pour l’US Open.

A compter sur 29 août et jusqu’au 11 septembre, tous les regards seront braqués du côté de New York pour l’US Open, le dernier tournoi du Grand Chelem. Après Melbourne, Paris et Londres, c’est donc aux Etats-Unis que les meilleurs joueurs vont s’expliquer. Qui succèdera à Daniil Medvedev, vainqueur de l’US Open en 2021 ? Alors que le Russe sera bien présent pour défendre son bien, la concurrence sera au rendez-vous avec notamment Rafael Nadal, en quête d’un 23ème titre du Grand Chelem. Quid également des Français ? Le mieux classé est Gaël Monfils. Ces derniers mois étaient toutefois compliqués pour le Français, blessé. Mais voilà qu’il a fait son retour à la compétition à Montréal. Un retour sur les courts qui inquiète à quelques jours du début de l’US Open.

Monfils touché au talon

De retour donc à la compétition au Canada, Gaël Monfils avait réussi à remporter ses deux premiers matchs. Pour autant, son physique le gênait encore. En effet, il ressentait encore des douleurs à son talent. « Ça ne va pas partir comme ça. Ça s'enflamme, ça part, ça revient... C'est souvent le soir ou le lendemain que j'ai du mal à poser le pied, quand je suis à froid », avait reconnu Gaël Monfils.

L’abandon de Monfils

Et peut-être bien que cela a de nouveau lâché pour Gaël Monfils. En effet, opposé à Jack Draper en huitième de finale du tournoi de Montréal, le Français a été contrait d’abandonner. Touché au pied, il a dans un premier temps fait venir les médecins du tournoi. Finalement, il n’a pas pu reprendre la rencontre. Les douleurs étaient visiblement trop importantes pour Gaël Monfils, qui a ainsi quitté le court plus tôt que prévu alors qu’il avait perdu le premier set face au Britannique.

Salut les amis, soirée difficile ce soir à Montréal. Les premiers examens n’étant pas bons, j’ai pris la décision de rentrer en Europe pour consulter mon équipe médicale. Je vous tiendrai informé dès que possible. Merci encore pour vos messages de soutien et à très vite 🙏🏾 pic.twitter.com/IQAN9ahZNR — Gael Monfils (@Gael_Monfils) August 12, 2022

« Les premiers examens n’étant pas bons… »