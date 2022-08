Tennis

Tennis : Au plus mal, Benoît Paire lâche une bombe sur son avenir

Publié le 5 août 2022 à 20h35 par Jules Kutos-Bertin

Encore battu à Washington, Benoît Paire n’a pas réussi à confirmer sa petite remise en forme. Interrogé par ses fans sur Instagram, le Français n’a pas hésité à répondre à toutes les questions, y compris celles sur son avenir. Honnêtement, Paire a assuré qu’il était prêt à arrêter sa carrière si jamais il sentait qu’il n’avait plus le niveau.

Et si Benoît Paire prenait sa retraite à seulement 33 ans ? Loin de Roger Federer qui va revenir après une année de blessure à 41 ans et de Rafael Nadal qui est dans la forme de sa vie à 36 ans, le Français vit une période très compliquée. Malgré sa victoire au première tour de l’ATP de Washington, Benoît Paire n’a pas mis longtemps avant de replonger. Battu par Holger Rune en deux manches, le tennisman français n’a pas réussi à enchaîner après un succès auquel plus personne ne s’attendait.

La tête ne suit plus

Benoît Paire ne l’a jamais caché, il est prêt à mettre fin à sa carrière si jamais il sent que le corps ne suit plus. En ce moment, en plus de son niveau en baisse, c’est sa tête qui ne tient plus la route. Paire a mal subi la période Covid et depuis, ses résultats ne suivent plus. « Ma tête, je ne sais pas quand elle va aller mieux. C’est une blessure qui peut être très longue et j’espère qu’elle sera le plus court possible. J’ai pris conscience qu’il me fallait de l’aide et qu’il fallait que je sois mieux sur le terrain. Je vois des psys, pas mal de personnes pour essayer de comprendre ce qu’il m’arrive. Tout seul, je ne m’en sortais pas. Je consulte un hypnotiseur, un psychologue. J’ai un préparateur mental pour discuter de pas mal de choses pour essayer de corriger ça », confiait récemment Benoît Paire.

Benoît Paire prêt à arrêter

Récemment, sa mauvaise période a eu un impact non considérable : Benoît Paire est sorti du top 100 du classement ATP. Ce qui pourrait lui faire prendre une décision importante sur la suite de sa carrière… « J’ai pris des personnes pour m’entourer et pour essayer de trouver des solutions au fait que le tennis est le sport que j’aime le plus au monde et finalement en ce moment c’est celui que je déteste le plus. Donc il faut trouver ces solutions là et si ce n’est pas pour tout de suite alors ça sera pour l’année prochaine et puis si ce n’est pas pour l’année prochaine, j’arrêterai », a lâché le Français.

Totally normal in the Benoit Paire scale of normalcy tbh pic.twitter.com/QEOtnrRnDN — Vansh (@vanshv2k) August 3, 2022

« Si je n’ai plus le niveau, j’arrête et je fais autre chose »