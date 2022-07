Tennis

Tennis : Benoît Paire a pris une grosse décision pour son avenir

Publié le 30 juillet 2022 à 10h35 par Jules Kutos-Bertin

Auteur d’une année 2022 cataclysmique avec seulement cinq succès, Benoît Paire s’est récemment confié sur son état mental et les soucis auxquels il faisait face. Sorti du top 100, le Français a avoué avoir pensé à la retraite. Mais en attendant d’en arriver là, Benoît Paire garde espoir et est persuadé que « le meilleur est à venir ».

Sans aucune contestation possible, Benoît Paire vit la saison la plus difficile de sa carrière. En totale perdition sur le court, le joueur français est arrivé à un stade où il préfère abandonner plutôt que de subir son calvaire jusqu’au bout. En 2022, Paire n’a gagné qu’à cinq petites reprises, un maigre bilan qui joue sur son état de forme mental. Le Français l’a répété à de nombreuses reprises, il a très mal vécu la période post confinement. Même si cette époque demeure presque lointaine, Benoît Paire ne semble pas l’avoir digéré à 100%.

Benoît Paire consulte des spécialistes

« Ma tête, je ne sais pas quand elle va aller mieux. C’est une blessure qui peut être très longue et j’espère qu’elle sera le plus court possible. J’ai pris conscience qu’il me fallait de l’aide et qu’il fallait que je sois mieux sur le terrain. Je vois des psys, pas mal de personnes pour essayer de comprendre ce qu’il m’arrive. Tout seul, je ne m’en sortais pas. Je consulte un hypnotiseur, un psychologue. J’ai un préparateur mental pour discuter de pas mal de choses pour essayer de corriger ça », expliquait récemment Benoît Paire au sujet de sa forme mentale.

Il n’est plus dans le top 100 ATP

Et quand cela ne va pas dans la tête, cela ne va pas sur le terrain… « Sur le court, j’ai un dégout du tennis donc c’est dur mais c’est comme ça », lançait Benoît Paire, au fond du trou. Avec son maigre bilan en 2022, le Français a dégringolé au classement ATP. Paire est sorti du top 100, de quoi mettre un coup supplémentaire au moral, surtout qu’il pense à une retraite. « J’ai pris des personnes pour m’entourer et pour essayer de trouver des solutions au fait que le tennis est le sport que j’aime le plus au monde et finalement en ce moment c’est celui que je déteste le plus. Donc il faut trouver ces solutions là et si ce n’est pas pour tout de suite alors ça sera pour l’année prochaine et puis si ce n’est pas pour l’année prochaine, j’arrêterai. J’ai des choses beaucoup plus intéressantes à faire à côté donc tout sera positif quoi qu’il arrive », lançait-il, lassé par la tournure des événements.

🇨🇵 Benoit Paire signe une 7e défaite consécutive et s'incline au 1er tour d'Atlanta face à Jenson Brooskby (6-3, 6-1). 🇺🇸Il quitte officiellement le TOP 100 pour la première fois depuis 2015 et se retrouvera autour de la 111e place mondiale. 📉 pic.twitter.com/sf202yzeej — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) July 26, 2022

« Le meilleur reste à venir »