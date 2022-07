Tennis

Tennis : Benoit Paire lâche un message inquiétant

Publié le 27 juillet à 11h35 par Dan Marciano

Benoît Paire ne s'en sort pas. En manque cruel de confiance depuis plusieurs mois, le joueur français s'est une nouvelle fois incliné au premier tour d'un tournoi, cette fois à Atlanta. Une défaite lourde de conséquences pour la natif d'Avignon, qui ne sera plus dans le Top 100 dans les prochains jours. Ce mardi, il a publié un message troublant sur les réseaux sociaux.

Les victoires de Benoît Paire en 2022 se comptent sur les doigts d'une main. Depuis janvier, le Français n'a connu le succès qu'à cinq reprises sur le circuit ATP. Terrible statistique pour le joueur de 33 ans, défait une nouvelle fois à Atlanta, lors de son entrée en lice. Battu par l'Américain Jenson Brooksby en deux sets secs (6/3 6/1), le natif d'Avignon va perdre de précieux points au classement. 94ème ce mercredi, il sortira du Top 100 pou la première fois depuis 2015. En difficulté depuis plusieurs mois, Paire avait évoqué sa descente aux enfers, mais aussi ses failles mentales.

« Ma tête, je ne sais pas quand elle va aller mieux »

Pour lui, le problème n'est absolument pas tennistique, mais bien mental. Le joueur français n'a pas hésité à demander l'aide de psychologues afin d'éradiquer ce mal qui le ronge. « Ma tête, je ne sais pas quand elle va aller mieux. C’est une blessure qui peut être très longue et j’espère qu’elle sera le plus court possible. J’ai pris conscience qu’il me fallait de l’aide et qu’il fallait que je sois mieux sur le terrain. Je vois des psys, pas mal de personnes pour essayer de comprendre ce qu’il m’arrive. Tout seul, je ne m’en sortais pas. Je consulte un hypnotiseur, un psychologue. J’ai un préparateur mental pour discuter de pas mal de choses pour essayer de corriger ça » avait-il confié récemment.

Paire éjecté du Top 100

Pour l'heure, son travail ne porte pas ses fruits. Après sa défaite au premier tour de Wimbledon le 27 juin dernier, Benoît Paire avait ressenti le besoin de couper avec le tennis. Sur les réseaux sociaux, il a récemment fait la promotion de sa marque de vêtements, bien loin du tennis. Mais questionné sur son ranking, le Français sait qu'il devra se battre pour faire partie des cent meilleurs joueurs mondiaux. « Ah merde j’avais pas regardé le classement depuis longtemps !! Il va falloir que je rejoue alors » a-t-il déclaré.

Tennis : La catastrophe pour Benoit Paire https://t.co/47feqn7OfM pic.twitter.com/UEnPjuiXG2 — le10sport (@le10sport) July 26, 2022

« Abandonner ou se battre ? »