« Le nouveau Nadal » affole les compteurs et empile les records

Agé de 19 ans, Carlos Alcaraz est devenu le plus jeune joueur à atteindre le Top 5 depuis un certain Rafael Nadal, son idole de jeunesse. Le jeune tennisman espagnol continue d'écrire l'histoire, lui qui a déjà battu de nombreux records depuis le début de sa carrière. Voici les cinq records déjà battus par Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz est la dernière pépite du tennis espagnol. Digne successeur de Rafael Nadal, le joueur âgé seulement de 19 ans a déjà reçu les louanges de son aîné. « S'il peut gagner 25 Grands Chelems, ce sera génial pour notre pays, mais laissons-le en profiter. J'ai pu gérer ma carrière comme je l'ai voulu, c'est le moment de le laisser le faire aussi. Nous ne pouvons pas passer notre temps à penser à ce qu'il pourrait accomplir. Il joue à un niveau fantastique, et probablement que c'était aussi mon cas en 2005 » avait déclaré Rafael Nadal. Vainqueur déjà de cinq titres depuis le début de sa carrière, dont deux Masters 1000, il ne cesse de faire tomber des records.

Plus jeune joueur à battre un Top 50, mais aussi un Top 3

Carlos Alcaraz ne cesse de battre des records de précocité. Agé de 16 ans, il était venu à bout d'Albert Ramos-Vinolas, pourtant solide sur terre battue, à Rio de Janeiro. Il devenait alors le plus jeune joueur à battre un membre du Top 50 depuis un certain Richard Gasquet en 2003. Près d'un an plus tard, il battait à l'US Open Stefanos Tsitsipas, solidement installé dans le Top 3. Aucun joueur aussi jeune n’avait battu de Top 3 depuis Michael Chang en 1989.

Plus jeune joueur à atteindre le troisième tour d'un Grand Chelem depuis 1992

Quelques semaines auparavant, Carlos Alcaraz avait marqué les esprit à Roland-Garros. Lors de l'édition 2021, il devenait le plus jeune joueur de l'histoire à se qualifier pour le troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem, battant successivement Bernabe Zapata Miralles et Nikoloz Basilashvili avant d'être éliminé par l'Allemand Jan Lennard Struff. Un an plus tard, il atteignait les quarts de finale, arrêté par Alexander Zverev.

Plus jeune joueur à remporter le tournoi de Miami

L'année 2022 est celle de la consécration et de la confirmation pour Carlos Alcaraz. Depuis janvier, le joueur espagnol a remporté quatre titres sur le circuit ATP, dont deux Masters 1000, l'un chez lui à Madrid, l'autre à Miami. En Floride, il avait éliminé plusieurs pointures comme Marin Cilic, Stefanos Tsitsipas, Hubert Hurkacz ou encore Casper Ruud. Agé de 18 ans, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à mettre la main sur ce trophée.

Premier joueur à battre Nadal et Djokovic sur terre battue lors d'un même tournoi

En grande forme lors de cette première partie de saison, Carlos Alcaraz était parvenu à enchaîner, sur une surface différente. Quelques semaines plus tard, le joueur espagnol remportait chez lui le Masters 1000 de Madrid. Mais au-delà de son titre, c'est sa capacité à prendre le meilleur sur plusieurs cadors du circuit qui a impressionné. Sur le central Manolo Santana, Carlos Alcaraz a éliminé, coup sur coup, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Alexander Zverev. Il est, à ce jour, le seul joueur à avoir battu Nadal et Djokovic sur terre-battue lors d'un même tournoi. Quelques semaines, plus tard, Zverev prenait sa revanche à Roland-Garros, mettant fin à l'incroyable période du joueur espagnol.

Plus jeune joueur à atteindre le Top 5 depuis Rafael Nadal

Depuis cette défaite à Roland-Garros, ses résultats sont un peu moins reluisants. Eliminé en huitièmes de finale de Wimbledon par Jannik Sinner, Carlos Alcaraz est parvenu à atteindre la finale du tournoi de Hamburg, battu par un autre espoir italien Lorenzi Musetti. Malgré cette défaite, il pouvait garder le sourire. A 19 ans, 2 mois et 20 jours, il est le plus jeune joueur à intégrer le Top 5 depuis un certain Rafael Nadal en 2005. Alcaraz marche sur les traces de son idole de jeunesse et pourrait faire tomber de nouveau records. Celui du plus jeune joueur à atteindre la place de numéro un mondial ? Un record actuellement détenu par Lleyton Hewitt (20 ans, 8 mois et 26 jours).