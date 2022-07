Tennis

Tennis : «Trop bourré», Benoît Paire craque encore

Publié le 23 juillet à 13h35 par Jules Kutos-Bertin

En totale perdition sur les courts, Benoît Paire vit une saison très compliquée. Le Français enchaîne les désillusions… et les abandons. Récemment, il s’était confié sur ses problèmes d’alcool et de dépression. Lors d’un live Instagram entre Nick Kyrgios et Jack Sock, Paire a lâché une nouvelle déclaration qui risque de faire parler sur son hygiène de vie…

Souvent considéré comme l’un des joueurs français les plus talentueux, Benoît Paire n’en finit plus de décevoir. Après un Wimbledon où il aura encore perdu au premier tour, Paire s’est présenté au tournoi de Gstaad et a abandonné après un petit set perdu contre Elias Ymer. Même s’il espère retrouver son niveau avant l’US Open, Benoît Paire semble bien mal parti. Depuis l’arrivée de la crise sanitaire, le Français vit des moments compliqués sur lesquels il s’était confié.

« Ça fait deux jours que je n’ai pas bu d’alcool, je suis en pleine cure »

Entre l’alcool, son envie de faire la fête et son angoisse au moment de rentrer sur le court, Benoît Paire n’est pas au top de sa forme. « Ce qu’il faut, c’est arriver à trouver le juste milieu, à faire aussi la fête, mais aussi à être sérieux et à bien préparer les tournois. C’est ce que j’ai un peu plus de mal à faire en ce moment. C’est pour ça que je vais repartir à zéro. Ça fait deux jours que je n’ai pas bu d’alcool, je suis en pleine cure. Je prends du plaisir quand je vais m’entraîner, quand je joue avec mes amis, mais arriver sur un match de tennis en ce moment… J’ai un peu de stress à arriver sur un court alors que c’est ce qu’il me plaisait quand j’étais bon avant. Même sans beaucoup m’entraîner, j’arrivais à sortir de gros matchs parce que j’aimais ça, l’adrénaline. J’aimais les moments de stress et maintenant c’est devenu de plus en plus compliqué. Dès que je suis stressé, je m’angoisse et je panique. C’est difficile parce que je ne me sens pas forcément heureux dans ma vie, parce que le tennis est compliqué », confiait le tennisman français dans un entretien accordé à Brut .

Benoît Paire consulte des spécialistes

Pour vivre au mieux cette période, Benoît Paire fait appel à des spécialistes. « J’ai pris conscience qu’il me fallait de l’aide et qu’il fallait que je sois mieux sur le terrain. Je vois des psys, pas mal de personnes pour essayer de comprendre ce qu’il m’arrive. Tout seul, je ne m’en sortais pas. Je consulte un hypnotiseur, un psychologue. J’ai un préparateur mental pour discuter de pas mal de choses pour essayer de corriger ç a », expliquait-il récemment. Mais pour le moment, tous ses problèmes sont loin d’être réglés…

Live insta avec Nick Kyrgios et Jack Sock. Puis Benoît Paire apparaît dans les commentaires :- Sock : Benoît Paire dit qu'on est nazes à Fifa.- Kyrgios : Venant du mec qui nous doit 20 000 balles... Il nous doit tellement de fric !- Paire : Je suis trop bourré pour parler. pic.twitter.com/civxMFXi8p — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) July 22, 2022

« Je suis trop bourré pour parler »