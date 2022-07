Tennis

Tennis : L’ex de Benoit Paire en remet une couche

Publié le 19 juillet à 23h35 par Pierrick Levallet

Seulement quelques jours après avoir avoué qu’il traversait une phase difficile, Benoit Paire ne devrait pas voir les choses s’arranger. Ce lundi, Julie Bertin, sa désormais ex-compagne, s'est lâchée à propos de sa rupture avec le joueur de 33 ans. L'ancienne candidate de télé réalité en a profité pour avouer quelques infidélités de la part de Benoit Paire. Et elle n’a pas manqué d’en rajouter une couche sur cette histoire.

Il y a quelques jours, Benoît Paire faisant part de la phase très difficile qu’il traverse en ce moment. « C’est difficile parce que je ne me sens pas forcément heureux dans ma vie, parce que le tennis est compliqué » révélait-il dans un entretien accordé à Brut , avant d’avoué qu’il avait reçu quelques menaces de mort et qu’il faisait appel à de l’aide extérieure pour s’en sortir. Depuis la période Covid, le joueur d’aujourd’hui 33 ans ne semblait pas vraiment heureux dans sa carrière. Ses récents échecs à Roland-Garros et à Wimbledon, où il a été sorti dès le premier tour après des prestations très décevantes, n’ont pas vraiment arranger les choses. À cela, il faut ajouter un nouveau coup dur dans sa vie privée. Sur son compte Instagram, Julie Bertin, sa désormais ex-compagne, a officialisé sa rupture avec Benoit Paire et s’est complètement lâchée sur les déboires de ce dernier ce lundi : « Je veux bien rester dans le silence, je veux bien protéger certaines choses mais je ne suis sûrement pas une bouffonne, encore moins quand je laisse du temps pour que la personne se reconcentre soi-disant sur son sport, mais qu'il préfère envoyer des DM à toutes les meufs et leur donner des rendez-vous en cachette. » Quelques heures après cette annonce, elle a décidé d’en rajouter une couche.

Tennis : Benoit Paire se fait dézinguer par son ex-compagne https://t.co/ZRBJfAPPxE pic.twitter.com/wsSTMjQmAo — le10sport (@le10sport) July 18, 2022

« Je suis beaucoup trop belle pour être triste trop longtemps »

« Merci d'amour pour tous vos messages, mais ne vous inquiétez pas pour moi, je suis beaucoup trop belle pour être triste trop longtemps » a-t-elle confié dans sa story Instagram ce lundi. Visiblement, Julie Bertin semble déjà prête à tournée la page. L’ancienne candidate de télé-réalité n’entend d’ailleurs pas se morfondre bien longtemps après cette rupture et ne compte pas rester sans rien faire de sa vie.

De nouveaux projets en tête

En effet, Julie Bertin aurait déjà quelques projets en tête, dont lancer sa propre chaîne YouTube : « Est-ce que je vais en profiter pour lancer ma chaîne Youtube pour vous raconter ma vie ? » La femme de 30 ans est également bien décidée à se remettre de sa rupture avec Benoit Paire en partant faire la fête pendant les vacances. « On va lever Saint-Tropez les amis » a-t-elle lancée sur Instagram . Sa relation avec le joueur de 33 ans semble bien derrière elle désormais.

Paire forfait dès le premier tour du Swiss Open

De son côté, Benoit Paire va devoir se reconcentrer pleinement dans son sport. Lors du tournoi de Gstaad en Suisse, le joueur de 33 ans touché à l’aine a été contraint de déclarer forfait face à Elias Ymer au premier tour ce mardi. Un nouveau coup dur que Benoit Paire va devoir encaisser, lui qui a déjà pensé à plusieurs reprises à prendre sa retraite. Mais comme il l’avait avoué il y a quelques jours, il semble faire de son mieux pour se sortir de cette phase délicate qu’il traverse. Reste maintenant à voir s’il saura se remettre sur les rails après cette nouvelle désillusion dans sa vie sentimentale.