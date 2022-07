Tennis

Tennis : Benoit Paire se fait dézinguer par son ex-compagne

Publié le 18 juillet 2022 à 15h35 par Thibault Morlain

Alors que cela va déjà mal sportivement pour Benoit Paire, c’est aussi le cas d’un point de vue personnel. Ces derniers mois, le joueur de tennis était en relation avec Julie Bertin, star de télé réalité. Une relation qui a pris fin il y a quelques semaines pour Benoit Paire. Et suite à cette rupture, son ex-compagne s’est complètement lâchée sur les réseaux sociaux.

Décidément, rien ne va pour Benoit Paire. Sur les courts de tennis, les défaites s’enchainent pour le Français. Que ce soit à Roland-Garros ou à Wimbledon, les deux derniers tournois du Grand Chelem, il a à chaque fois été sorti au premier tour après des prestations très décevantes par rapport à ce qu’il a pu faire par le passé. Et pour ne rien arranger, Benoit Paire traverse une passe compliquée personnellement. Pendant plusieurs mois, il entretenait une relation avec Julie Bertin, star de télé réalité. Une relation qui semblait apporter une véritable plus à Paire une fois sur le court. Mais aujourd’hui, les deux ne sont plus ensemble. D’ailleurs, sur son compte Instagram , Julie Bertin s’est complètement lâchée et a dézingué Benoit Paire concernant leur rupture.

« Il préfère envoyer des DM à toutes les meufs »

« Je veux bien rester dans le silence, je veux bien protéger certaines choses mais je suis sûrement pas une bouffonne, encore moins quand je laisse du temps pour que la personne se reconcentre soi-disant sur son sport, mais qu'il préfère envoyer des DM à toutes les meufs et leur donner des rendez-vous en cachette. Je parle jamais vous le savez, mais là je suis à deux doigts d'exploser. Ne venez plus me poser la question je ne veux plus rien avoir ni rien entendre de cette personne. Vous m'avez averti, je ne vous ai pas écouté. Je suis tombée de 58 étages en chute libre », a posté Julie Bertin sur ses réseaux sociaux, taclant ainsi Benoit Paire et son attitude.

💔 😱 Julie Bertin explique enfin les raisons de sa rupture avec Benoît Paire ! pic.twitter.com/BRn18l6whb — Solife Gossip (@SolifeGossip_) July 18, 2022

« J’ai pris conscience qu’il me fallait de l’aide »

Forcément, cela ne va pas arranger la situation de Benoit Paire. Et le Français est déjà très bas. Dernièrement, il avait lâché de terribles confidences concernant sa situation actuelle. « Ma tête, je ne sais pas quand elle va aller mieux. C’est une blessure qui peut être très longue et j’espère qu’elle sera le plus court possible. J’ai pris conscience qu’il me fallait de l’aide et qu’il fallait que je sois mieux sur le terrain. Je vois des psys, pas mal de personnes pour essayer de comprendre ce qu’il m’arrive. Tout seul, je ne m’en sortais pas. Je consulte un hypnotiseur, un psychologue. J’ai un préparateur mental pour discuter de pas mal de choses pour essayer de corriger ça », avait expliqué Benoit Paire.

La retraite pour Benoit Paire ?