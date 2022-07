Tennis

Wimbledon : Alcool, dépression... Les confessions de Benoît Paire

Publié le 9 juillet 2022 à 15h35 par Pierrick Levallet

Malgré une forme plutôt intéressante en mai dernier, Benoît Paire a affiché des résultats assez décevants à Roland-Garros avant d’être éliminé dès le premier tour de Wimbledon. Tourmenté par quelques problèmes, le Français fait pourtant de son mieux pour sortir la tête de l’eau et arranger sa situation. Le joueur de 33 ans fait même appel à de l’aide extérieure pour soigner ses soucis.

Depuis un certain temps maintenant, Benoît Paire traverse une période délicate dans sa carrière. Le Français avait déjà mal vécu la période Covid, où les tribunes aux abords des courts étaient vides. Pourtant, les choses avaient l’air d’aller mieux pour le joueur de 33 ans, qui affichait une forme intéressante en mai dernier. Néanmoins, après ses mauvais résultats à Roland-Garros et son élimination précoce à Wimbledon, Benoît Paire a avoué dans un entretien accordé à Brut qu'il traversait toujours une phase difficile dans sa vie.

Wimbledon : Retraite pour Benoît Paire ? https://t.co/rSPvfZKQxR pic.twitter.com/3q7qd6DJsc — le10sport (@le10sport) June 27, 2022

«C’est difficile parce que je ne me sens pas forcément heureux dans ma vie, parce que le tennis est compliqué»

« Ce qu’il faut, c’est arriver à trouver le juste milieu, à faire aussi la fête, mais aussi à être sérieux et à bien préparer les tournois. C’est ce que j’ai un peu plus de mal à faire en ce moment. C’est pour ça que je vais repartir à zéro. Ça fait deux jours que je n’ai pas bu d’alcool, je suis en pleine cure. Je prends du plaisir quand je vais m’entraîner, quand je joue avec mes amis, mais arriver sur un match de tennis en ce moment... a-t-il confié avant de poursuivre. J’ai un peu de stress à arriver sur un court alors que c’est ce qu’il me plaisait quand j’étais bon avant. Même sans beaucoup m’entraîner, j’arrivais à sortir de gros matchs parce que j’aimais ça, l’adrénaline. J’aimais les moments de stress et maintenant c’est devenu de plus en plus compliqué. Dès que je suis stressé, je m’angoisse et je panique. C’est difficile parce que je ne me sens pas forcément heureux dans ma vie, parce que le tennis est compliqué. »

«Il y a des messages plus difficiles où c’est des menaces de mort»

Par la suite, Benoît Paire a fait une révélation glaçante. Régulièrement ciblé par les critiques, le numéro 73 au classement ATP a avoué être parfois sujet à des menaces de mort : « Quand on reçoit des messages, déjà que nous, on n’est pas bien, je trouve que c’est la période la plus dure pour recevoir des messages de « haters » et de parieurs qui ont perdu un pari. C’est pas simple à gérer. Il y a des messages plus difficiles où c’est des menaces de mort. »

«Tout seul, je ne m’en sortais pas»