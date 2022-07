Tennis

Tennis : Les 5 plus grosses polémiques de Benoit Paire

Publié le 19 juillet à 12h35 par Baptiste Lefilliatre mis à jour le 19 juillet à 12h41

Mal en point sur les courts, où il n’éprouve plus aucun plaisir à jouer au tennis et enchaine les prestations décevantes ces derniers temps, Benoit Paire est à nouveau associé à une nouvelle polémique après sa séparation avec Julie Bertin, candidate de télé-réalité. Le10sport.com revient sur cinq fois où le tennisman tricolore a défrayé la chronique.

Benoit Paire est un joueur à part. Non pas par son palmarès ou son jeu, mais par son comportement sur mais aussi en-dehors des courts. En effet, le tennisman français fait assez régulièrement parler de lui pour ses excès sur mais aussi en dehors des courts. Pourtant loin d’être un mauvais joueur (il est classé 77ème joueur mondial à l’ATP), l’Avignonnais ne parvient pas toujours à maitriser ses nerfs, et perd complètement le contrôle. Voilà six fois où ce dernier a été l’objet de polémiques.

Tennis : Benoit Paire se fait dézinguer par son ex-compagne https://t.co/ZRBJfAPPxE pic.twitter.com/wsSTMjQmAo — le10sport (@le10sport) July 18, 2022

« Libérez-moiiii ! »

Le 30 août 2021, Benoit Paire affronte Dusan Lajovic à l’US Open. Alors qu’il est tout proche d’être mené deux sets à zéro par le Serbe, Benoit Paire se dirige vers l’arbitre pour se plaindre d’un spectateur qui parle pendant un échange. Toutefois, l’arbitre ne donne pas raison au Français. Une injustice pour ce dernier, qui part dans une colère noire. Avec sa raquette, il frappe un parasol sur le côté du court, avant d’insulter le spectateur de « gros fils de p**e » . Un dérapage de plus, qui lui aura valu un point de pénalité dans la foulée.

« Toute ma vie j’aurai un manque de c**tte »

Le 21 juin 2020, Benoit Paire dispute l’Ultimate Tennis Showdown, tout nouveau tournoi lancé sous l’impulsion de Patrick Mouratoglu. Malgré un format différent, cette compétition ne sourit pas à Paire. Opposé à l’italien Matteo Berrettini, le joueur âgé de 33 ans enchaine les points perdus. Un temps faible qui rend fou de rage ce dernier, qui se lance dans une nouvelle tirade dont lui seul a le secret : « Toujours pas de chatte, jamais de ch**te, malédiction, toute ma vie. Toute ma vie j’aurai un manque de ch*atte, toute ma vie p**ain ! » . Tout en poésie.

Paire et son rapport à l’argent

Le 27 juin dernier, Benoit Paire prend la porte dès le premier tour à Wimbledon, après une défaite face à son compatriote Quentin Halys en quatre sets. Alors qu’il consulte un médecin et un psychologue depuis plusieurs semaines, et qu’il se plaint de sa santé mentale, les journalistes lui demandent s’il aurait mieux fallu qu’il ne se présente pas au Grand Chelem londonien. Paire sort alors une réponse venue d’ailleurs : « De toute façon, pour une exhibition à 60 000 euros, franchement, moi je viens, quoi qu'il arrive, même si on me conseille de ne pas y aller » .

« La ch**te ! »

Le 2 juin 2019, Benoit Paire dispute un huitième de finale à Roland-Garros contre Kei Nishikori. Alors qu’il est engagé dans une lutte de haute intensité face au Japonais, le tricolore perd un nouveau point dans le match. Il lâche alors l’une des ses plus célèbres phrases, vantant la chance du nippon : « La ch**te, la ch**te qu’il a, la ch**te !!! » s’écrie-t-il, furieux de ne pas avoir pu remporter le précédent point.

