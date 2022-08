Tennis

US Open : Djokovic banni, Medvedev prend position

Publié le 21 août 2022 à 09h35 par Thibault Morlain mis à jour le 22 août 2022 à 01h25

A quelques jours du début de l’US Open, on ne sait toujours pas si Novak Djokovic pourra prendre part à cet événement. En effet, le Serbe n’est pas vacciné contre le coronavirus et cela l’empêche par conséquent de rentrer sur le territoire américain. De son côté, Djokovic se tient prêt pour disputer le dernier tournoi du Grand Chelem, mais plus les jours passent, plus il semble difficile de le voir à New York. De quoi faire réagir le numéro 1 mondial, Daniil Medvedev.

C’est le 29 août prochain que le coup d’envoi de l’US Open sera donné. Pour le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison, les meilleurs joueurs et joueuses du circuit vont se donner rendez-vous à New York. Qui succèdera à Daniil Medvedev dans la tableau masculin ? Telle est la question à laquelle il faudra répondre pendant cette quinzaine américaine. Numéro 1 mondial, le Russe sera bien présent pour l’occasion, lui qui avait manqué Wimbledon en raison des sanctions infligés aux joueurs russes et biélorusses. En revanche, pour l’US Open, le grand absent pourrait être Novak Djokovic. Après avoir déjà manqué l’Open d’Australie, le Serbe pourrait être manquer à l’appel étant donné qu’il ne peut pas entrer aux Etats-Unis, faute de preuve de vaccination contre le coronavirus.

US Open : Novak Djokovic banni, un gros coup de gueule est lâché https://t.co/e6e2bggVSw pic.twitter.com/2ZHId5NPdQ — le10sport (@le10sport) August 20, 2022

« Je ne peux rien faire »

Participera ? Ne participera pas ? Le feuilleton Novak Djokovic fait énormément parler à l’approche de l’US Open. Et plusieurs joueurs n’ont pas manqué de réagir à cette affaire. Cela vaut notamment pour Daniil Medvedev, numéro 1 mondial. En effet, dans des propos rapportés par L’Equipe , le Russe s’est confié sur le cas Djokovic, expliquant : « Je ne peux rien faire, c'est le gouvernement qui fixe les règles. Je ne sais pas si ça peut changer. Si c'était ma décision, sans aucun doute je voudrais que Novak joue. J'aime quand les meilleurs joueurs du monde sont là. Il vient de gagner un Grand Chelem. La course avec Rafa (Nadal) est hyper intense, super intéressante. J'adorerais le voir à New York ».

« On ne va pas se mentir, c'est une bonne nouvelle pour tous les joueurs… »

Et Daniil Medvedev n’a pas été le seul joueur à se prononcer sur cette affaire Novak Djokovic. Taylor Fritz a lui expliqué : « C'est dur de se positionner. D'un côté, je trouve ça compliqué de faire des exceptions aux règles pour certaines personnes. De l'autre, on ne peut pas dire qu'on soit le pays le plus prudent vis-à-vis du Covid... Alors quel problème cela pose-t-il de permettre au meilleur joueur du monde de venir disputer l'US Open ? Mais encore une fois, je ne sais pas quoi penser du fait de créer des exceptions à la règle simplement pour une personne, parce qu'elle est qui elle est. Les deux arguments s’entendent. Après, on ne va pas se mentir, c'est une bonne nouvelle pour tous les joueurs que Novak ne soit pas dans le tableau. Et comme Novak est l'un des seuls joueurs du circuit que je n'ai jamais battu ».

« Je ne vois pas pourquoi Djokovic ne pourrait pas venir et jouer »