Tennis

Novak Djokovic banni, un gros coup de gueule est lâché

Publié le 20 août 2022 à 18h35 par Dan Marciano

Cette saison est bien particulière. Les guerres et les répercussions de la situation sanitaire ont un impact évident sur les tournois du Grand Chelem. Certains tournois comme Wimbledon ont décidé de fermer la porte aux joueurs russes en raison de la guerre en Ukraine, tandis que plusieurs pays interdisent l'entrée sur leur territoire aux joueurs non-vaccinés comme Novak Djokovic. Lassé par ces règles, un joueur américain est monté au créneau.

Mis à part Roland-Garros, les tournois du Grand Chelem ont fermé la porte à plusieurs favoris cette année. En juillet dernier, Wimbledon a refusé aux joueurs russes et biélorusses de s'aligner en raison de la guerre en Ukraine. Tandis que les autorités australiennes et américaines ne permettent pas aux joueurs non-vaccinés de pénétrer sur leur territoire. Autrement dit, Novak Djokovic n'a pu participer à l'Open d'Australie en janvier dernier et devrait se retirer du dernier Grand Chelem de la saison, l'US Open. Une situation incompréhensible pour Reilly Opelka, numéro 26 au classement ATP.

🔙 Il y a 4 ans à Cincinnati 🇺🇸Novak Djokovic battait Roger Federer en finale et réalisait le Golden Masters en devenant le seul joueur de l'histoire à remporter tous les Masters 1000. 🌟Il le fera même deux fois. Un des plus grands records du tennis. 🤯✨ pic.twitter.com/YmqlggUfka — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) August 20, 2022

Djokovic reçoit un soutien de taille

Alors que l'US Open débutera le 29 août prochain, Reilly Opelka n'a pas hésité à apporter son soutien à Novak Djokovic. « J’ai aimé les quatre tournois du Grand Chelem à des moments différents, mais en ce moment, Roland-Garros est de loin le meilleur. La terre battue est la surface que j’aime le moins, mais j’adore Paris, et c’est le seul Grand Chelem qui a fait les choses correctement ces dernières années. Tous les autres ont fait de la politique. L’Australie n’a pas permis à Novak Djokovic de jouer, mais je pense qu’ils vont autoriser les Russes à jouer. Les Français ont autorisé tout le monde à jouer, Wimbledon exclut les Russes mais autorise Djokovic à jouer et l’US Open interdit Djokovic mais pas les Russes. Donc Roland-Garros est de loin le meilleur Grand Chelem. Pour moi, c’est le seul vrai Grand Chelem maintenant » a confié le joueur américain dans des propos rapportés par Tennis Actu.

« Exclure Djokovic pour l’US Open ? Je pense que c'est de la m*rde »

Légende du tennis mondial, John McEnroe ne comprend pas non plus cette décision d'exclure Novak Djokovic. « Exclure Djokovic pour l’US Open ? Eh bien, tout d'abord, je pense que c'est de la m*rde. C'est ce que je pense. Je pense qu'il devrait être autorisé à jouer. Mon opinion personnelle, comme j'ai été vacciné, j'ai eu une piqûre de rappel, c'est à l'individu de décider. Si j'étais à sa place, et je ne le suis pas, il a gagné beaucoup plus de tournois majeurs que moi, probablement parce qu'il s'est creusé les méninges et a trouvé l'équipement, la volonté, que très peu de gens dans n'importe quel sport ont trouvé, donc c'est une partie de ce qui l'a rendu si grand, il s'accroche à ses armes. Il a parfaitement le droit de prendre cette décision » avait pesté le quadruple vainqueur de l’US Open dans un entretien pour Fox News Digital.

Novak Djokovic patiente