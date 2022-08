Tennis

LeBron, Jordan, Brady... Cet hommage XXL rendu à Serena Williams

Publié le 14 août 2022 à 15h35 par Quentin Guiton

L’annonce a fait l’effet d’un choc : la superstar du tennis Serena Williams a annoncé qu’elle allait prochainement prendre sa retraite. A 41 ans, l’Américaine a tout gagné et laissera assurément un grand vide dans ce sport. Si de nombreux hommages ont déjà été rendus à Serena Williams, c’est au tour de John McEnroe, ancien numéro un mondial et légende du tennis, de saluer la carrière de sa compatriote en lui adressant un message très fort.

Une nouvelle légende s’apprête à tirer sa révérence. En effet, l’US Open devrait marquer les derniers instants de Serena Williams sur les courts du tennis professionnel. C’est elle-même qui a annoncé mardi dernier dans Vogue qu'elle comptait très prochainement raccrocher : « Il y a un temps dans la vie où il faut décider de prendre une nouvelle route. C'est un moment toujours difficile quand on aime tellement ce qu'on fait. Et Dieu que j'aime le tennis. Mais maintenant le compte à rebours est enclenché. Je dois me concentrer sur mon rôle de maman, mes objectifs sur le plan spirituel pour découvrir une nouvelle mais tout aussi passionnante Serena » .

Tennis : Le cauchemar continue pour Benoît Paire https://t.co/Mbv4s0GHV0 pic.twitter.com/qAtGRHgl5Q — le10sport (@le10sport) August 14, 2022

Mieux que Nadal, Djokovic et Federer

Et c’est une immense joueuse que s’apprête à perdre le tennis. En effet, avec 23 titres du Grand Chelem, Serena Williams est loin devant les autres chez les femmes. Elle est donc même devant les trois monstres chez les hommes, à savoir Rafael Nadal (22), Novak Djokovic (21) et Roger Federer (20). Seule Margaret Court la devance toujours d’un petit sacre. D’ailleurs, c’est le petit regret de Serena Williams sur sa carrière : « J'ai eu mes chances après avoir accouché. Je suis passée d'une césarienne à une deuxième embolie pulmonaire, puis à une finale du Grand Chelem. J'ai joué pendant la période d'allaitement. J'ai joué en dépit d'une dépression post-partum. Mais je n'y suis pas arrivée » .

Une carrière de légende pour Serena Williams

Même si elle n’a pas réussi à dépasser Margaret Court, Serena Williams n’en reste pas moins l’une des plus grandes tenniswomen de tous les temps. Ses 27 ans de carrière et son palmarès stratosphérique parlent pour elle. Outre ses 23 titres du Grand Chelem, l’Américaine est la seule joueuse de l’histoire à avoir gagné tous les Grands Chelem, ainsi que les Jeux Olympiques, en simple et en double. Aussi, Serena Williams a réussi l’exploit de rester numéro une mondiale près de 319 semaines entre 2002 et 2017.

«Elle est au même niveau que Michael Jordan, LeBron James et Tom Brady»