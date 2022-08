Tennis

Tennis : Rafael Nadal se livre avant son grand retour à l’US Open !

Publié le 24 août 2022 à 22h35 par La rédaction

Après avoir été éliminé en 16e de finale du Tournoi de Cincinnati pour son retour à la compétition, Rafael Nadal travaille afin de retrouver son meilleur niveau, juste avant l’US Open. Et l’Espagnol s’est par ailleurs livré, après une séance d’entraînement, concernant son état de forme physique avant son grand retour en Grand Chelem…

Rafael Nadal risque d’être l’une des attractions de l’US Open. Absent des courts de Tennis suite à une déchirure abdominale pendant de nombreuses semaines, l’Espagnol a réalisé son grand retour à la compétition lors du Tournoi de Cincinnati. Tournoi duquel il a été éliminé en 16e de finale par Borna Coric, en 3 sets. Cependant, cette compétition avait surtout pour but de le préparer au grand retour à la compétition pour un Grand Chelem : avec l’US Open qui se profile. Et l’entraînement continue pour Rafael Nadal…

«Le but est de sentir que je contrôle le point»

Ainsi, après son entraînement ce mardi, Rafael Nadal a pris le temps de se livrer concernant son ressenti, alors que la compétition démarre dans 4 jours, dans des propos relayés par We Love Tennis. « Le but est de sentir que je contrôle le point, mais il s’agit de s’adapter chaque jour et contre chaque adversaire, et s’entraîner avec différents types d’adversaires vous aide à être prêt. Normalement, quand je vais aux entraînements de l’après‐midi, comme hier, vous avez un plan, vous avez un objectif pour les deux prochains jours, des choses que vous voulez améliorer, et vous y travaillez. ». Rafael Nadal a donc un objectif bien en tête avant son entrée en lice dans la compétition…

«Souvent, quand je reviens de blessure, je fais les choses bien»

Par ailleurs, juste après sa défaite à Cincinnati face à Borna Coric, Rafael Nadal est revenu sur son besoin de repos avant l’US Open. « J'ai besoin de jours, c'est la vérité. J'ai eu mes chances au début et dans le tie-break, j'ai eu mes chances avec deux balles de set que j'ai très mal jouées avec deux coups faciles. J'ai aussi mal joué dans le troisième set. C'est comme ça. Un tennis dans ces circonstances contre un joueur qui sert très bien. J'ai eu ma chance au début du troisième set à 40-30 et j'ai joué quelques très mauvais points. Bien sûr, il aurait été préférable de revenir après un temps mort en gagnant le premier match, mais ce n'était pas le cas aujourd'hui. Un jour, ça arrivera. Souvent, lorsque je reviens de blessure, je fais les choses bien, mais dans ce cas, je n'étais pas assez prêt pour gagner le match aujourd'hui » affirmait-t-il, dans des propos relayés par AS .

«Je dois aller de l’avant mentalement»