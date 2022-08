Tennis

US Open : Djokovic exclu, il pousse un gros coup de gueule

Publié le 23 août 2022 à 15h35 par Hugo Chirossel

Alors que l’US Open débutera dans quelques jours, Novak Djokovic ne sait toujours pas s’il pourra y participer. N’étant pas vacciné contre le Covid-19, le Serbe pourrait manquer le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison. Interrogé sur le sujet, John McEnroe ne comprend pas qu’on ne le laisse pas jouer.

L’US Open ouvrira ses portes le 29 août prochain, mais on ne sait toujours pas si Novak Djokovic sera de la partie. Ayant refusé de se faire vacciner contre le Covid-19, le Serbe pourrait manquer le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison. Une situation qui n’est pas sans rappeler celle d’il y a quelques mois lors de l’Open d’Australie. Refoulé à l’aéroport, il avait été invité à quitter le sol australien. L’US Open a clairement laissé entendre que Novak Djokovic pourrait ne pas participer au tournoi.

« Je trouve que c'est une blague qu'il ne soit pas autorisé à participer »

Une décision incompréhensible pour John McEnroe. « Je pense que c'est stupide qu'ils ne le laissent pas jouer. C'est ce qui se rapproche le plus d'une blague. Si j'étais lui, je me serais fait vacciner, mais il faut respecter sa façon de penser. Nous vivons avec la pandémie depuis deux ans et demi et je trouve que c'est une blague qu'il ne soit pas autorisé à participer », a-t-il confié dans une interview accordée à Marca . Une situation qui doit être difficile à appréhender pour le Serbe : « ce n'est pas facile de s'entraîner sans savoir quand vous allez pouvoir jouer dans votre emploi du temps. Il lui a fallu quatre mois pour se remettre la tête à l'endroit après tout ce qui lui est arrivé en Australie en janvier . »

« Vous devez être entièrement vacciné »

Tout porte à croire que Novak Djokovic ne sera pas autorisé à prendre sa revanche dans ce tournoi. L’année passée, il avait été battu en finale par Daniil Medvedev (6-4, 6-4, 6-4). Le Russe apparait sur l’affiche de promotion de l’US Open, tout comme Serena Williams, Rafael Nadal ou Nick Kyrgios. Aucune trace du Serbe en revanche. The Express relayait récemment une déclaration publiée sur le site de l’US Open, qui n’était pas rassurante quant à une possible participation de Novak Djokovic au tournoi : « pour le moment, les détenteurs de billets ne seront pas tenus de présenter une preuve de vaccination Covid pour être admis à l'US Open. Cependant, veuillez noter que si vous voyagez de l'étranger pour assister à l'US Open, vous devez être entièrement vacciné », peut-on notamment lire.

It's time.Tennis' stars are ready to answer the #USOpen call. pic.twitter.com/JkwHhMrUjh — US Open Tennis (@usopen) August 22, 2022

Medvedev soutient Djokovic