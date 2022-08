Tennis

US Open : Ce terrible constat sur Rafael Nadal

Publié le 20 août 2022 à 07h35 par La rédaction

Rafael Nadal voulait soigner son retour à la compétition après sa blessure abdominale à Wimbledon. C'est raté. L’Espagnol s’est fait sortir dès le second tour au Masters 1000 de Cincinnati par Borna Coric. Du côté des spécialistes, on continue de décortiquer sur les plateaux la défaite de l’Espagnol et certains commencent à évoquer un manque de confiance

Applaudi à la sortie du court central de Wimbledon après sa victoire en cinq sets face à Taylor Fritz en quart de finale, Rafael Nadal était contraint par la suite de déclarer forfait pour les demies face à Nick Kyrgios. Éloigné des courts pendant un mois, le numéro 3 mondial faisait son retour pendant le Masters 1000 de Cincinnati et l’Espagnol s’est fait sortir par Borna Coric dès son entrée en lice. Déçu du résultat, Nadal avouait ne pas avoir joué à son meilleur niveau, tout en saluant la belle prestation de son adversaire croate.

« Je dois l'accepter et je dois féliciter Borna car il a mieux joué »

Sorti dès son entrée en lice, Rafael Nadal a avoué être déçu de son retour à la compétition, mais a tout de même voulu féliciter Borna Coric de sa victoire. Le numéro 3 mondial admet traverser une période assez difficile. « Il est évident que je n'ai pas joué mon meilleur match, c'était quelque chose qui pouvait arriver. Historiquement, ce tournoi a été très difficile pour moi. Je suis de retour après une période difficile, je dois l'accepter et je dois féliciter Borna car il a mieux joué ».

« Je dois commencer à me mettre en mode Grand Chelem »

Alors que l’US Open approche à grands pas, Rafael Nadal continue de récupérer de sa blessure et travaille dur pour pouvoir revenir à son niveau. L’Espagnol prépare très sérieusement le Grand Chelem et annonce qu’il passera sa préparation de façon à être prêt à 100 % pour l’US Open. « Je suis positif. J'ai pu m'entraîner pendant une semaine ici, j'ai essayé de faire de mon mieux chaque jour, en m'améliorant à l'entraînement et en jouant beaucoup mieux qu'aujourd'hui. C'est bon. Le mieux aurait été de gagner, mais en même temps, il me reste encore une semaine et demie avant de jouer à New York. J'ai dit avant le tournoi que je suis triste de ne pas avoir bien joué ici, qui est un tournoi important, mais maintenant, je dois aller de l'avant mentalement. En termes d'entraînement, je dois commencer à me mettre en mode Grand Chelem et m'entraîner de manière à être compétitif maintenant et j'espère que cela va arriver ».

