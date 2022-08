Tennis

Williams lâche une bombe, Nadal lui rend un hommage XXL

Publié le 15 août 2022 à 10h35 par Dan Marciano

Serena Williams vit ses derniers moments sur le circuit. Agé de 40 ans, l'Américaine a décidé de prendre sa retraite après le prochain US Open. Depuis son annonce, la joueuse reçoit énormément de messages pour saluer son incroyable carrière. Le dernier en date Rafael Nadal. L'Espagnol a tenu à rendre hommage à la reine, vainqueur de 23 titres du Grand Chelem.

Serena Williams est en tournée d'adieux. L'Américaine a récemment annoncé sa retraite imminente. Aligné cette semaine à Cincinnati, elle rangera les raquettes après l'US Open, prévu du 29 août au 11 septembre. Un tournoi qu'elle a remporté à six reprises. « Il y a un temps dans la vie où il faut décider de prendre une nouvelle route. C'est un moment toujours difficile quand on aime tellement ce qu'on fait. Et Dieu que j'aime le tennis. Mais maintenant le compte à rebours est enclenché ». Cette dernière veut « se concentrer sur son rôle de maman, ses objectifs sur le plan spirituel pour découvrir une nouvelle mais tout aussi passionnante Serena » a-t-elle annoncé lors d'un entretien à Vogue . Une annonce qui a fait l'effet d'un choc dans le monde du tennis, même si Serena Williams, devenu maman, est bien loin de son meilleur niveau.

Serena Williams, la GOAT ?

Agé de 40 ans, Serena Williams présente l'un des palmarès les plus impressionnants du tennis. Au cours de sa carrière, l'Américaine a remporté 23 titres du Grand Chelem, à seulement une unité du record détenu par Margaret Court. Avec sa sœur, Venus, elle aura marqué le sport américain. Récemment, un film retraçant le début de sa carrière et l'influence de son père est sorti dans les salles de cinéma. Signe de l'influence de Serena Williams, qui affrontera Emma Raducanu à Cincinnati dans les prochaines heures. Depuis son annonce, les hommages se multiplient. Le dernier en date provient de Rafael Nadal.

Nadal rend hommage à Williams

« J'ai beaucoup de souvenirs d'elle. C'est l'une des plus grandes athlètes de tous les temps. Je me sens chanceux d'avoir partagé autant d'années avec elle sur le circuit. Égoïstement, je trouve ça triste qu'elle arrête. Mais on ne peut pas suffisamment la remercier pour tout ce qu'elle a accompli pour notre sport. Elle est une immense source d'inspiration pour énormément de gens à travers le monde. Elle mérite de choisir ce qui est le mieux pour elle à ce stade de sa vie. Je lui souhaite le meilleur. J'espère qu'on continuera à la voir sur le circuit. J'ai toujours pensé que notre sport et tous les sports sont plus grands et plus forts quand leurs légendes sont présentes. Et Serena est une légende » a déclaré Rafael Nadal lors d'un entretien accordé à L'Equipe.

Tennis : Rafael Nadal se lâche pour son grand retour https://t.co/iAbLrbdzuT pic.twitter.com/4Tdjp8hRrh — le10sport (@le10sport) August 14, 2022

« Elle est au même niveau que Michael Jordan, LeBron James et Tom Brady »