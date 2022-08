NBA

Suicide, LeBron James… Les confidences terrifiantes de cette star

Publié le 30 août 2022 à 10h35 par Jules Kutos-Bertin

Après un début de carrière tonitruant, John Wall a été coupé dans son élan par des blessures. Pendant sa convalescence, le joueur des Clippers a perdu sa mère et sa grand-mère. Même s’il a avoué avoir pensé au suicide, John Wall a surmonté cette étape grâce aux soutiens de ses proches et de plusieurs stars de la NBA, dont un certain LeBron James.

Depuis la saison 2018-2019, la carrière de John Wall est loin d’être un long fleuve tranquille. Si le meilleur marqueur de l’histoire des Washington Wizards a toujours fait parler de lui avant cette saison-là, la suite a été moins rose. Tout part d’une blessure au talon gauche qui a fini par s’infecter. Dans la foulée, John Wall s’est rompu le tendon d’Achille après une chute… chez lui. Depuis, le meneur américain n’est quasiment plus apparu sur les parquets hormis une petite pige chez les Houston Rockets. Et côté vie privée, John Wall n’a pas été épargné…

« À un moment, j’ai pensé à me suicider »

En 2019, John Wall, alors blessé, a été au chevet de sa mère, malade d’un cancer, et l’a accompagné jusqu’à ses derniers moments. Une période très difficile, surtout qu’une année après, sa grand-mère est elle aussi décédée. « Je me suis retrouvé dans l’état le plus sombre dans lequel je n’avais jamais été. À un moment, j’ai pensé à me suicider. Je me suis déchiré le tendon d’Achille, ma mère était malade, puis elle est décédée et ma grand-mère est décédée un an plus tard. Tout cela au milieu de Covid en même temps. J’allais à la chimiothérapie, et je m’asseyais à ses côtés. J’ai vu ma mère rendre son dernier souffle. J’ai porté les mêmes vêtements pendant trois jours d’affilée, allongé sur le canapé à sangloter », assure John Wall dans des propos relayés par Basket USA.

John Wall a surmonté cette épreuve

Malgré ces épreuves, John Wall est parvenu à relever la tête. « Avec le recul, je me dis que si j’ai pu traverser cette épreuve, je peux traverser n’importe quelle épreuve dans la vie. Je ne veux pas trop en faire parce que tout le monde passe par ces moments, mais je ne crois pas que beaucoup de gens auraient pu supporter ce que j’ai traversé. Le fait d’être de retour au top, au niveau que je souhaite, de voir les fans qui veulent toujours me voir jouer, le soutien en général, ça compte beaucoup pour moi », confie l’actuel joueur des Los Angeles Clippers.

And I mean ALWAYS!!!!!! Don't ever question it bro!! Proud of you @JohnWall https://t.co/KtDBmzvRgK — LeBron James (@KingJames) August 30, 2022

Le soutien de LeBron James