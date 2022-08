NBA

NBA : Nouvelles révélations sur le trade de Kevin Durant

Publié le 27 août 2022 à 11h35 par Hugo Chirossel

Après plusieurs semaines de bras de fer avec sa direction, Kevin Durant a finalement décidé de rester chez les Nets. Ces derniers n’auraient d’ailleurs jamais eu l’intention de s’en séparer. L’objectif était de fixer un prix très élevé pour l’ailier de 33 ans afin de décourager les autres équipes.

Alors qu’il avait demandé aux Nets de le trader depuis la fin du mois de juin, Kevin Durant portera finalement les couleurs de Brooklyn la saison prochaine. Par la voix de son manager, Sean Marks, la franchise new-yorkaise a annoncé que « Steve Nash et moi-même, ainsi que Joe Tsai et Clara Wu Tsai, avons rencontré Kevin Durant et Rich Kleiman à Los Angeles hier. Ensemble, nous nous sommes mis d’accord pour poursuivre notre association. Nous nous concentrons désormais sur le basket, avec un seul but en tête : bâtir une franchise qui dure pour ramener le titre à Brooklyn . » L’issue de ce dossier prouve que les Nets ont gagné leur bras de fer avec leur numéro 7.

« Ils ne voulaient pas vraiment échanger Kevin Durant »

Car si la demande de Kevin Durant avait été acceptée dans un premier temps, en coulisse, les dirigeants des Nets n’auraient en réalité jamais eu l’intention de s’en séparer. Les contreparties demandées aux autres équipes de la NBA étaient démesurées pour qu’un trade puisse voir le jour. D’après les informations de Shams Charania, « les Nets ont fixé un prix incroyablement élevé parce qu’ils ne voulaient pas vraiment échanger Kevin Durant. J’ai entendu de la part de nombreux exécutifs que Brooklyn ne voulait pas bouger KD, ce qui explique cette contrepartie très élevée. Malgré ça, je continue de penser que des équipes comme les Boston Celtics, ou même les Toronto Raptors avaient une vraie chance de le recruter », des propos relayés par Parlons NBA .

« Ces franchises n’étaient pas prêtes à faire le nécessaire »

Pour le journaliste de The Athletic , « si Toronto était prêt à lâcher Scottie Barnes, je pense que le deal aurait pu se faire. Mais au bout du compte, ces franchises n’étaient pas prêtes à faire le nécessaire, les deux parties ont fini par le réaliser. Au final, KD a compris que sa meilleure opportunité de gagner un nouveau titre était à Brooklyn . » Kevin Durant sera donc un joueur de Brooklyn la saison prochaine, tout comme Kyrie Irving. Shams Charania avait révélé il y a quelques jours que les Nets ont « fait clairement comprendre aux équipes intéressées qu’ils ont prévu de conserver Kyrie Irving. Des sources indiquent qu’il a eu un dialogue constructif avec l’équipe pendant l’intersaison . »

