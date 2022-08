NBA

NBA : Après Kyrie Irving, les Lakers veulent un autre All-Star

Publié le 24 août 2022 à 09h35 par Hugo Chirossel

Alors que les Los Angeles Lakers ont récemment prolongé le contrat de LeBron James, les Angelinos cherchent désormais à renforcer leur effectif afin de satisfaire leur star. Kyrie Irving était une des options évoquées, mais le meneur devrait rester aux Brooklyn Nets. Dans ces conditions, les Lakers pourraient tenter un trade avec l’Utah Jazz pour Donovan Mitchell.

C’était la bombe de ce mardi 23 août 2022 en NBA : Kevin Durant va rester aux Brooklyn Nets. Après des semaines de bras de fer, il semble que la francise new-yorkaise l’ait emporté. Elle a annoncé dans un communiqué, par la voix de son manager général Sean Marks que « Steve Nash et moi-même, ainsi que Joe Tsai et Clara Wu Tsai, avons rencontré Kevin Durant et Rich Kleiman à Los Angeles hier. Ensemble, nous nous sommes mis d’accord pour poursuivre notre association. Nous nous concentrons désormais sur le basket, avec un seul but en tête : bâtir une franchise qui dure pour ramener le titre à Brooklyn . » Cette nouvelle va pouvoir débloquer la situation d’autres joueurs, la majorité des franchises NBA étant en attente du dénouement de ce dossier depuis presque deux mois.

Durant et Irving restent aux Nets

C’est désormais chose faite. Le fait que Kevin Durant accepte de continuer l’aventure avec les Nets, prouve que cela devrait également être le cas de Kyrie Irving. Le meneur de 30 ans avait émis des doutes quant à son avenir en fin de saison dernière, avant de changer d’avis. Récemment, Shams Charania révélait que « les Nets ont fait clairement comprendre aux équipes intéressées qu’ils ont prévu de conserver Kyrie Irving. Des sources indiquent qu’il a eu un dialogue constructif avec l’équipe pendant l’intersaison . » Parmi ces fameuses équipes intéressées, il y aurait notamment les Los Angeles Lakers. Les Angelinos veulent renforcer leur effectif, après une saison décevante à l’issue de laquelle ils ont terminé à la 11e place de la conférence ouest.

Les Lakers s’intéressent à Donovan Mitchell

La piste menant à Kyrie Irving semble donc morte et enterrée. D’autres options sont explorées et d’après les informations du journaliste John Gambadoro, les Lakers seraient intéressés par un joueur All-Star, ancien coéquipier de Rudy Gobert à l’Utah Jazz : Donovan Mitchell. « Deux choses sur Donovan Mitchell. Les Hawks, le Heat et les Kings ne sont pas intéressés, contrairement à ce qui a pu être écrit. Les Knicks ont toujours le meilleur package à offrir, mais les autres équipes intéressées comptent Cleveland, Washington, Charlotte, les Lakers et Brooklyn. Et non, le Jazz n’a jamais demandé 7 premiers tours de Draft ! », a-t-il déclaré à propos de l’arrière âgé de 25 ans. Après avoir envoyé Rudy Gobert aux Minnesota Timberwolves, le Jazz veut se reconstruire et pourrait laisser partir sa star afin de récupérer des picks de draft.

Couple things on Donovan Mitchell. The Hawks, Heat & Kings are NOT interested contrary to reports. Knicks still have the best package to offer but other teams interested are Cleveland, Washington, Charlotte, LA Lakers & Brooklyn. And no the Jazz never asked for 7 1st round picks! — John Gambadoro (@Gambo987) August 23, 2022

