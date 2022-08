NBA

NBA : Durant, Irving... LeBron James prend une énorme décision

Publié le 20 août 2022 à 20h35 par La rédaction

Alors qu'il vient de prolonger son contrat de deux années supplémentaires avec les Los Angeles Lakers, LeBron James espérait accueillir en Californie Kyrie Irving. L’ailier des Lakers attendrait avec impatience son ancien coéquipier. Du côté du meneur de jeu, les Brooklyn Nets n’auraient plus confiance en lui et un départ ne serait pas à exclure.

LeBron James vient de prolonger son contrat de deux années supplémentaires avec les Los Angeles Lakers et le King avait réclamé des garanties sportives avant sa signature. Bien évidemment, les Lakers avaient accepté sa requête en lui assurant une équipe compétitive sur le court terme. Ainsi, les dirigeants des Angelinos feraient tout leur possible pour répondre aux demandes du King.

Kyrie Irving priorité de LeBron James

Du côté du King, on aurait déjà un joueur en tête pour renforcer l’effectif et en aurait fait sa priorité. En effet, LeBron James aurait fait de Kyrie Irving l’une de ses envies numéro 1. Le meneur de jeu des Brooklyn Nets et ancien coéquipier de l’ailier des Lakers serait en froid avec son club, qui n’aurait plus du tout confiance en lui. Alors que la transaction s’annoncera compliquée, le King militerait en interne pour retrouver son ancien partenaire chez les Cleveland Cavaliers. Alors que le deal pourrait probablement se faire uniquement après le trade de Kevin Durant, LeBron James accepterait donc de patienter, selon le journaliste d’ ESPN Dave McMenamin . Il ajoute que le joueur serait même conscient de la complexité du dossier.

Kyrie Irving n’a plus la confiance de son club

Alors que LeBron James souhaite voir Kyrie Irving singer aux Los Anges Lakers, le journaliste d’ESPN , Nick Friedell , expliquait que les Brooklyn Nets n’auraient plus confiance en son meneur de jeu. Une bonne nouvelle pour le joueur, qui espère une issue favorable « Kyrie doit montrer qu’il souhaite jouer, qu’il a envie de faire partie de cette équipe, et ce, tous les jours. Mais surtout, il doit retrouver son vrai niveau, celui dont il est capable. Mais le fait est qu’il n’a pas montré ça ces dernières années. Est-il possible de regagner cette confiance ? Absolument. Kyrie reste un joueur très talentueux, l’un des meilleurs meneurs de cette ère. Ceci étant dit, les Nets n’ont pas confiance en lui. Elle s’est brisée au fil du temps. Je serai le premier surpris si cette confiance est capable de revenir dans ce groupe, mais surtout de voir tous ces joueurs parvenir à jouer à leur meilleur niveau, tous ensemble. » avait-il confié récemment. La saison dernière, le joueur n’avait pas pu disputer de rencontres à domicile durant les plays-offs du fait qu’il avait refusé de se faire vacciner contre la COVID-19.

Les Lakers prêts a échangé des choix de la Draft 2027 et 2029 ?

Dans le but de pouvoir réaliser ce trade, les Los Angeles Lakers seraient prêts à échanger leurs deux choix au premier tour de la Draft 2027 et 2029. Alors que LeBron James avait décidé de rester patient dans ce deal, le patron des Lakers, Rob Pelinka, ne devrait pas subir de pression. Mais il n’aura pas le droit à l’erreur alors que le King souhaite avoir un effectif digne de remporter la NBA.