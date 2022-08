NBA

NBA : L’annonce fracassante sur la situation de Kyrie Irving

Publié le 20 août 2022 à 11h35 par Hugo Chirossel

Après une saison décevante, Kyrie Irving s’est posé des questions sur son avenir au sein des Brooklyn Nets. Le meneur de 30 ans a depuis changé d’avis et s’est dit prêt à continuer l’aventure avec la franchise new-yorkaise. Mais cette dernière n’aurait plus confiance en lui et pourrait décider de s’en séparer dans les prochaines semaines.

C’est un dossier qui dure depuis de longues semaines désormais : Kyrie Irving et Kevin Durant pourraient quitter les Brooklyn Nets cet été. Mécontent des résultats de la saison dernière, qui s’est conclue par une défaite 4-0 lors du premier tour des playoffs face aux Boston Celtics, l’ailier de 33 ans a décidé qu’il souhaitait poursuivre sa carrière ailleurs. Pour rester, Kevin Durant aurait demandé à Joe Tsai, propriétaire de la franchise, de se séparer de Sean Marks, manager général, et Steve Nash, entraîneur. Ce à quoi il a répondu : « N otre administration et notre personnel d’encadrement ont mon soutien. Nous prendrons des décisions dans le meilleur intérêt des Brooklyn Nets », dans un message publié sur Twitter .

L’échec du projet des Nets

Il faut dire que rien ne s’est passé comme prévu cette année pour les Nets. Brooklyn était favori pour le titre, mais James Harden a quitté la franchise en cours de saison, dans un trade avec Philadelphie qui a vu Ben Simmons et Seth Curry faire le chemin inverse. Kyrie Irving quant à lui n’a pas pu jouer les matchs à domicile pendant de longs mois. La faute à son refus de se faire vacciner contre le Covid-19, ce qui l’empêchait de jouer dans l’État de New-York. Il y aurait d'ailleurs désormais une fracture entre Kyrie Irving et les Nets. D’après Nick Friedell, journaliste pour ESPN , Brooklyn n’aurait plus confiance en son joueur.

« Les Nets n’ont pas confiance en lui »

« Kyrie doit montrer qu’il souhaite jouer, qu’il a envie de faire partie de cette équipe, et ce tous les jours », a-t-il déclaré. « Mais surtout, il doit retrouver son vrai niveau, celui dont il est capable. Mais le fait est qu’il n’a pas montré ça ces dernières années. Est-il possible de regagner cette confiance ? Absolument. Kyrie reste un joueur très talentueux, l’un des meilleurs meneurs de cette ère. Ceci étant dit, les Nets n’ont pas confiance en lui. Elle s’est brisée au fil du temps. Je serai le premier surpris si cette confiance est capable de revenir dans ce groupe, mais surtout de voir tous ces joueurs parvenir à jouer à leur meilleur niveau, tous ensemble . »

L’échange Westbrook-Irving relancé ?