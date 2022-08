NBA

NBA : Les Nets ont tranché pour le trade de Kyrie Irving

Annoncé sur le départ des Brooklyn Nets depuis plusieurs semaines, Kyrie Irving pourrait bien rester au sein de la franchise new-yorkaise la saison prochaine. Cette dernière ne souhaiterait pas s’en séparer, à moins de recevoir en échange un joueur capable d’avoir son impact sur le parquet. Intéressés, les Los Angeles Lakers ne peuvent proposer que Russell Wesbrook en contrepartie, une option qui ne satisfait pas Brooklyn.

C’est un des feuilletons de l’été en NBA : qu’adviendra-t-il de Kevin Durant et Kyrie Irving la saison prochaine ? Ce dernier a émis des doutes quant à son avenir au sein des Brooklyn Nets, avant de finalement changer d’avis et décider de poursuivre l’aventure. Mais ses hésitations, ainsi que la mauvaise saison dernière, ont poussé l’ailier de 33 ans à demander son trade. La franchise new-yorkaise a donc deux gros dossiers à gérer, mais aurait tranché concernant l’ancien meneur des Cleveland Calaviers. Si Kyrie Irving venait à quitter Brooklyn, ce serait seulement en échange d’un joueur capable de « gagner maintenant » et non contre des éléments prometteurs ont des picks de draft.

« Brooklyn voudrait des joueurs pour gagner dès maintenant »

« Les Nets ne sont pas intéressés à l’idée d’échanger Kyrie Irving contre de futurs atouts. Brooklyn voudrait des joueurs pour gagner dès maintenant en retour », a ainsi révélé Marc Stein. Depuis quelque temps maintenant, les Los Angeles Lakers ont émergé comme la seule franchise capable de monter un trade afin de récupérer le meneur âgé de 30 ans. Mais en échange, les Angelinos aimeraient notamment envoyer Russell Westbrook, qui n’a pas convaincu pour sa première année sous les couleurs Pourpre et Or . En revanche, cette option ne satisferait pas Brooklyn, rendant un trade difficile à mettre en place, d’autant plus lorsque l’on connaît désormais les exigences des Nets dans ce dossier. Ces derniers ont toujours l’objectif de gagner dès maintenant et ne veulent pas se lancer une nouvelle fois dans un projet de reconstruction.

« Je pense que Kyrie Irving est totalement investi à l’idée d’être un Brooklyn Net l’an prochain »

Comme annoncé, Kyrie Irving serait désormais prêt à continuer sa carrière à Brooklyn, après avoir eu des doutes en fin de saison dernière : « je pense que Kyrie Irving est totalement investi à l’idée d’être un Brooklyn Net l’an prochain. De ce que je comprends, lui et les Nets veulent un rendez-vous pour le camp d’entraînement. Les Nets veulent reconduire l’équipe l’an prochain », a déclaré Brian Windhorst, journaliste pour ESPN . Repartir avec la même équipe, cela voudrait dire que Kevin Durant sera lui aussi présent à la reprise en vue de la saison prochaine. Ce qui est encore loin d’être acquis, tant le MVP de la saison 2013-2014 semble déterminé à changer d’air cet été.

