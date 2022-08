NBA

NBA : Une opération XXL est réclamée pour Kevin Durant

Il y a quelques semaines déjà, Kevin Durant a réclamé son trade. Il n’a pas fallu longtemps pour voir quelques franchises se bousculer afin d’essayer de recruter la star de 33 ans. Les Boston Celtics seraient également de la partie. Et les Brooklyn Nets se seraient montrés particulièrement gourmands avant de revoir leurs exigences à la baisse.

En 2019, les Brooklyn Nets avaient décidé de se mettre toutes les chances de leur côté pour réaliser leur objectif de remporter leur premier titre NBA en recrutant Kyrie Irving et Kevin Durant, puis James Harden en 2021. Mais les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu. Jusqu’à présent, la franchise new-yorkaise n’est jamais parvenu ne serait-ce qu’au stade de la finale de conférence. Et les affaires des Nets pourraient bien empirer puisque Kevin Durant aurait réclamé son trade il y a quelques semaines. Il n’a pas fallu longtemps pour voir la star de 33 ans être liée à plusieurs équipes comme les Phoenix Suns ou encore le Miami Heat. Les Toronto Raptors seraient également de la partie, au même titre que les Boston Celtics. Et cette dernière franchise serait déjà passée à l’action pour le Slim Reaper .

Les Celtics sont déjà passés à l’action pour Kevin Durant...

En effet, les Boston Celtics auraient déjà fait une offre aux Brooklyn Nets pour Kevin Durant. La franchise du Massachusetts aurait proposé Jaylen Brown, Derrick White et un pick de draft pour tenter de convaincre l’équipe new-yorkaise. Mais le front office des Celtics s’est heurté au refus de celui des Nets, qui réclamait que Marcus Smart soit également inclus dans la transaction. Toutefois, Boston ne se serait pas retiré du dossier pour autant. Et la franchise a même été interpellé pour inclure un autre gros nom dans le trade pour Kevin Durant.

... et ont été invités à mettre en place une opération colossale

Au micro de Fox Sports , un manager général anonyme a confié qu’il valait mieux mettre le nom de Jayson Tatum plutôt que celui de Jaylen Brown dans la transaction : « J’échangerais Jayson Tatum à Brooklyn contre Kevin Durant, avant d’échanger Jaylen Brown et Marcus Smart. Brown est moins apprécié que Tatum, simplement parce qu’il n’est pas le chouchou de l'équipe. C'est un athlète de haut niveau, qui est devenu un bon joueur de basket. » D’ailleurs, les Brooklyn Nets se seraient montrés bien gourmands auprès des Boston Celtics pour Kevin Durant avant de revoir leurs exigences à la baisse.

