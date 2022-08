NBA

NBA : Une bombe est lâchée pour Kevin Durant

Publié le 11 août 2022 à 15h35 par La rédaction

Depuis plusieurs semaines maintenant, Kevin Durant est au coeur de toutes les spéculations quant à son avenir. La star de 33 ans a réclamé son trade, visiblement désireux de quitter les Nets lors de l’intersaison. D’ailleurs, KD aurait ouvert la porte à une franchise en particulier et voudrait côtoyer un joueur bien spécifique la saison prochaine.

Ces dernières semaines, Kevin Durant ne cesse de faire parler de lui. Il y a quelques semaines, la star des Brooklyn Nets a réclamé son trade. Depuis, le joueur de 33 ans est au coeur des spéculations. Plusieurs franchises sont à l’affût et certaines ont déjà tenté leur chance comme les Phoenix Suns ou encore le Miami Heat. Les Toronto Raptors seraient également de la partie. Toutefois, personne n’a réussi à convaincre les Nets de lâcher Kevin Durant pour le moment. Récemment, une nouvelle franchise était entrée dans la danse avec les Boston Celtics. L’équipe finaliste des playoffs avait même été invitée à intégrer Jayson Tatum dans l’opération, alors que le front office des Celtics voulait sacrifier Jaylen Brown au départ. Pour le moment, l’offre de la franchise du Massachusetts n’a pas convaincu les Nets non plus. Mais Kevin Durant pourrait pousser pour son trade.

Kevin Durant sees the Celtics as a desired landing spot.Durant also would like to play with Marcus Smart if he's traded to the Celtics (via @IanBegley) https://t.co/eO3W9L7G2e pic.twitter.com/hEiGpgAagi — SNY (@SNYtv) August 10, 2022

Kevin Durant ouvre la porte aux Boston Celtics...

Comme le révèle journaliste Ian Begley, KD serait ouvert à un trade vers les Boston Celtics. Il considérerait cette destination comme acceptable pour son avenir. Après de multiples échecs avec les Nets, l’ancien des Warriors veut à nouveau se battre pour un nouveau titre NBA à ajouter à son palmarès. Les Boston Celtics semblent être une bonne option dans cette optique. Par ailleurs, Kevin Durant voudrait côtoyer Marcus Smart. Reste maintenant à voir si les Boston Celtics arriveront à convaincre les Nets. L’offre comprenant Jaylen Brown et Derrick White avait été refusée, justement parce que la franchise new-yorkaise voulait inclure Marcus Smart dans la transaction. Les Boston Celtics devront donc trouver un compromis sans que l’arrière de 28 ans ne soit compris dans l’opération.

... et met la pression aux Nets

De son côté, Kevin Durant a mis un énorme coup de pression aux Nets récemment. Comme révélé par The Athletic , le Slim Reaper aurait réitéré sa demande de trade lors de sa réunion avec le propriétaire de la franchise Joe Tsai. Mais au cours de cette même rencontre, Kevin Durant a fait comprendre qu’il fallait faire un choix entre lui ou le manager général Sean Marks et le coach Steve Nash. KD n’accorderait aucune confiance en sa direction actuelle et n’a aucune intention de rester si elle reste en place. Et un scénario serait en train de se préciser de plus en plus pour l’avenir de Kevin Durant.

Joe Tsai envoie une réponse claire