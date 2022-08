NBA

Durant met un immense coup de pression aux Nets

Publié le 9 août 2022 à 07h35 par Quentin Guiton

Désireux de quitter les Brooklyn Nets cet été, Kevin Durant anime l’actualité en NBA. Et le Slim Reaper viendrait de réitérer sa demande de trade lors d’une réunion avec le propriétaire de la franchise. Mais surtout, KD lui aurait posé un énorme ultimatum et réclamerait deux têtes !

Il n’y a pas un jour qui passe sans que Kevin Durant ne fasse l’actualité de la NBA. Il y a plus d’un mois déjà, KD choquait toute la ligue en demandant son trade des Brooklyn Nets. Arrivé en 2019 aux côtés de Kyrie Irving, l’ailier voulait gagner tous les titres. Mais jusqu’à présent, ces Nets n’ont jamais atteint les objectifs escomptés. Pire, ils ne sont jamais parvenus à se qualifier pour les finales de conférence. Durant aurait donc dit stop. Lassé de ces échecs à répétitions en playoffs, KD aurait tout simplement décidé d’abandonner le projet.

NBA : Le trade de Kevin Durant provoqué par un clash https://t.co/Y2GAE1kSeA pic.twitter.com/M83NLr1Z7T — le10sport (@le10sport) August 8, 2022

Une véritable bombe dans la ligue !

Et l’annonce de sa demande de trade des Brooklyn Nets a animé les débats. Déjà parce qu’on parle d’un ancien MVP et de l'un des tous meilleurs joueurs actuels en NBA, et puis parce que ce nouveau choix de carrière fait de nouveau polémique. En effet, de nombreux fans et observateurs lui reprochent d’abandonner son équipe quand les choses commencent à se compliquer. Charles Barkley et Shaquille O’Neale l’ont par exemple qualifié de passager du bus. C’est-à-dire que Durant n’a jamais été le leader d’une franchise mais a toujours eu besoin de meilleurs joueurs autour de lui pour gagner. Cette réputation le suit depuis son départ d’OKC pour Golden State. Avec Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green, le Slim Reaper avait gagné deux titres. Mais beaucoup dénonçaient le fait que KD ait pris le chemin le plus facile pour gagner.

Durant fixe un énorme ultimatum !

Ce lundi, le feuilleton connait un nouvel épisode. C’est le célèbre journaliste de The Athletic Shams Charania qui a balancé la bombe. Ainsi, lors d’une réunion en face à face avec le propriétaire des Brooklyn Nets Joe Tsai, Kevin Durant aurait réitéré sa demande de trade, et aurait informé Tsai qu’il devait choisir entre lui ou la doublette composée par le General Manager Sean Marks et le coach Steve Nash ! Charania ajoute ensuite que Durant aurait fait savoir qu’il n’avait aucune confiance dans la direction que prend actuellement l’équipe. Un coup de pression XXL. Et quand on connait l’importance de l’ancien MVP aux Nets, Steve Nash peut trembler pour sa place…

Celtics, Raptors ou Heat pour Durant