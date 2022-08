NBA

NBA : Une légende des Bulls lance un énorme appel pour Kevin Durant

Publié le 7 août 2022 à 18h35 par Pierrick Levallet

Ayant réclamé son trade il y a déjà quelques semaines, Kevin Durant ne sait toujours pas où il évoluera la saison prochaine. Alors que plusieurs franchises ont déjà tenté leur chance, aucune n’a su convaincre les Brooklyn Nets. Toutefois, une nouvelle équipe pourrait entrer dans la danse pour Kevin Durant, sur conseil d’une légende de la NBA.

En 2019, les Brooklyn Nets avaient frappé un énorme coup sur la NBA en recrutant Kevin Durant et Kyrie Irving. L’objectif était très clair : aller chercher son premier titre dans la ligue américaine lors des années suivantes. En 2021, la franchise new-yorkaise remettait cela en recrutant James Harden pour former un incroyable trio. Mais les choses ne se sont pas vraiment déroulées comme prévu. Depuis 2019, les Brooklyn Nets n’ont jamais atteint ne serait-ce que la finale de conférence pendant les playoffs. Et les choses ne devraient pas s’arranger. Après le départ de James Harden en février dernier, les Nets pourraient voir Kevin Durant faire ses valises. Il y a quelques semaines déjà, The Athletic révélait que la star de 33 ans avait réclamé son trade. Il n’en a pas fallu plus pour attirer quelques franchises sur ce dossier. Et une nouvelle pourrait bien s’ajouter à la liste des prétendants de Kevin Durant. En difficulté ces dernières années, les Chicago Bulls ont connu une bien meilleure saison lors de l’exercice passé. Toutefois, les résultats n’étaient plus au rendez-vous une fois en playoffs. Scottie Pippen a d’ailleurs livré un constat plutôt accablant sur son ancienne équipe.

Scottie Pippen fait un constat accablant sur les Bulls...

« Pendant la saison régulière, les Bulls avaient clairement l'air bien meilleurs que ces dernières années. Je pense que DeMar DeRozan leur a apporté la force de frappe qui leur manquait d'un point de vue offensif. Par contre, en playoffs, ils sont retombés là où ils étaient ces 10 ou 15 dernières années. Chicago n'est pas une équipe taillée pour la post-saison. Il y a eu des blessures, certes, mais les autres équipes ont surtout continué de s'améliorer et ce sera encore le cas la saison prochaine. Milwaukee sera toujours fort, Miami aussi. Même si les Bulls progressent un peu, les autres font des moves aussi et ne leur laissent pas vraiment de chances de combler leur retard » a d’abord expliqué la légende des Chicago Bulls - ex-coéquipier de Michael Jordan - dans un entretien accordé à NBC Sports .

... et leur conseille de se positionner sur Kevin Durant

Par la suite, Scottie Pippen s’est étendu sur les façons dont les Chicago Bulls pourraient combler leur retard sur les autres franchises. Et il a donné un nom en particulier : « Qui pourrait combler leur retard ? Kevin Durant. Voilà comment ils peuvent combler le retard (rires). Aujourd'hui, Milwaukee est dominant à l'Est et si tu ne trouves pas de réponse à Giannis Antetokounmpo, tu ne peux pas y arriver. Malheureusement, les Bulls jouent à l'Est et sont obligés de trouver quelqu'un à lui opposer. »

Plusieurs franchises ont déjà tenté leur chance pour KD