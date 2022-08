NBA

NBA : Une légende fracasse Kevin Durant pour son trade

Publié le 3 août 2022 à 20h35 par Hugo Ferreira

Lassé des mauvais résultats en Playoffs, Kevin Durant souhaite quitter la franchise de Brooklyn au cours des prochaines semaines. Cependant, les Nets attendent un gros package pour laisser partir leur star, et ce dossier traine en longueur. Quoi qu’il en soit, ce désire de l’ailier ne plait pas à certaines légendes, notamment à Shaquille O’Neal, qui pense qu’il va désormais essayer de rejoindre une équipe taillée pour le titre, où il n’aura pas besoin d’être le leader.

L’annonce a eu l’effet d’une bombe. Arrivé à Brooklyn en 2019, Kevin Durant souhaiterait faire ses valises. Alors qu’ils ont sur le papier un effectif capable d’aller jusqu’au titre, avec notamment un duo composé de l’ailier et de Kyrie Irving, les Nets se sont inclinés lors du premier tour des derniers playoffs. Et la présence de James Harden durant la post-saison 2021 n’aura pas suffi, puisque la franchise new-yorkaise a été éliminée au 2ème tour par les Milwaukee Bucks, futurs champions. Une situation qui a poussée le Slim Reaper à revoir ses plans pour son avenir, et demander un trade à ses dirigeants.

NBA : Attaqué par un fan, Batum lui répond sèchement https://t.co/XSr2A2nibv pic.twitter.com/RDMxjLbVwX — le10sport (@le10sport) August 3, 2022

Plusieurs franchises aimeraient récupérer Durant

Depuis sa demande de trade, Kevin Durant a été lié à plusieurs franchises. Si les Nets espéraient le garder, ces derniers sont conscients que le conserver contre son gré ne les aidera pas, et sont ouverts à son départ. Toutefois, une grosse contrepartie est attendue pour acquérir les quatre années de contrat de l’ailier. Le joueur de 33 ans aurait été intéressé à l'idée de rejoindre le Miami Heat, les Toronto Raptors ou encore les Phoenix Suns, mais ce sont bel et bien les Boston Celtics qui ont été les plus offrants pour le moment, en intégrant Jaylen Brown dans leur proposition. Cependant, aucun accord n’a encore été trouvé.

Des clashs ont déjà éclaté avec des légendes

Et visiblement, cette demande de trade de Kevin Durant ne plait pas à certaines légendes de la ligue. Charles Barkley avait notamment évoqué ce dossier. Alors que certains supporters rappellent régulièrement les deux titres de champion obtenu par Durantula avec les Golden State Warriors, l’ancien ailier fort se fiche de cet accomplissement, puisque le joueur de 33 ans n’était selon lui pas le leader de cette équipe : « Je ne veux pas être méchant avec Kevin Durant, mais tout le monde parle toujours des titres, alors je vous le répète : tous les passagers du bus ne m’intéressent pas. Si tu n’es pas le conducteur du bus, tu ne peux pas te pavaner et te considérer comme un champion. (…) Et pour l’instant, qu’est-ce qu’il se passe quand Kevin Durant se retrouve au volant ? Il a perdu en Finales. Et il a beau avoir été MVP avec Golden State, il n’était pas le meilleur joueur » . Des propos approuvés par Shaquille O’Neal, qui avait ensuite partagé sur ses réseaux sociaux une publication où l’on pouvait lire : « Charles Barkley a raison, son analogie du chauffeur de bus est parfaite. Kevin Durant n’a pas pu gérer le fait d’être le n°1 dans une franchise, et il a conduit le bus du haut d’une falaise » . Et le MVP 2000 n’en a pas fini avec KD.

« Vous savez qu’il essaie probablement d’atterrir à un contender »