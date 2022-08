NBA

Joel Embiid fait déjà l'unanimité en équipe de France

Publié le 3 août 2022 à 07h35 par Quentin Guiton

Désormais naturalisé français, le pivot des Philadelphia Sixers Joël Embiid va donc pouvoir disputer les compétions officielles avec l’équipe de France aux côtés de Rudy Gobert, Evan Fournier et compagnie. Et si le joueur ne pourra malheureusement pas jouer durant l’Euro 2022, le sélectionneur et ses futurs coéquipiers l’attendent déjà les bras ouverts pour les prochaines échéances.

Depuis 2016, des bruits couraient sur une envie de Joël Embiid d’obtenir la nationalité française. Et la saison passée, le dossier a été relancé. Désormais, depuis le 5 juillet 2022, c’est officiel, Joël Embiid est naturalisé français. Il est donc sélectionnable pour jouer en équipe de France. Une nouvelle qui fait saliver le monde entier. En effet, la France ajoute à son arsenal l’un des tous meilleurs joueurs de la NBA, deux fois deuxième au classement MVP lors des deux dernières saisons. Il a même terminé meilleur scoreur de la ligue avec 30,6 points par match en moyenne la saison passée avec les Philadelphia Sixers. Avec Rudy Gobert, ils formeront une raquette terrifiante ! Peut-être même assez pour enfin détrôner la Team USA. Malheureusement, les fans devront patienter, Embiid ne pourra pas être présent lors du prochain Euro avec les Bleus à cause d’une blessure. Qu’importe, toute l’équipe de France l’attend déjà impatiemment.

Vincent Collet veut prendre les « meilleurs »

Le sélectionneur de l’équipe de France, Vincent Collet, ne s’était pas encore exprimé sur le dossier Joël Embiid. Et si certains ne savaient pas encore si Vincent Collet allait bien vouloir appeler Embiid avec les Bleus , ce dernier a dissipé les derniers doutes : « Ma position est que quand il sera complètement sélectionnable, que cela soit pour des raisons de papiers comme en termes d'état physique, je ne vois pas pourquoi je ne le sélectionnerais pas. On a toujours, autant que faire se peut, pris les meilleurs. Je considère qu'il fait partie de cette catégorie » .

Embiid déjà validé chez les Bleus

S’il ne verra pas l’Euro 2022 avec les Bleus , Joël Embiid sera attendu lors de la Coupe du monde 2023 ! Mais dans le passé, cette possibilité de voir Joël Embiid devenir Français et jouer pour la sélection nationale était l’objet de débats. En effet, certains critiquaient le fait qu’un joueur change de nationalité uniquement pour avoir plus de chance de gagner des titres. C’était par exemple le cas d’Evan Fournier. Mais ce dernier a semble-t-il changé d’avis : « Sur le principe, j’étais réfractaire par le passé. Mais il faut regarder toutes les équipes et voir ce qu’il se passe. En Espagne Lorenzo Brown (joueur américain) a obtenu sa naturalisation alors qu’il ne doit même pas savoir dire bonjour en espagnol… La Grèce a fait pareil. Il y a tellement d’éléments à prendre en compte. Mais en tout cas, pour l’instant, Joel a une très bonne démarche » . Mam Jaiteh, autre joueur de l’équipe de France, ne voit aucun problème non plus à une arrivée de Joël Embiid : « Je ne comprends pas forcément, la France parvient déjà à concurrencer avec ce qui se fait de mieux au monde. Ça me dérange quand cela arrive dans d’autres sélections… Mais à partir du moment où il est Français, il est un candidat légitime à l’équipe de France » .

