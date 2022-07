NBA

Enorme annonce pour Joël Embiid

Désormais naturalisé français, Joël Embiid, superstar en NBA, va pouvoir défendre les couleurs de la France aux côtés de Rudy Gobert, Evan Fournier et compagnie. Néanmoins, les fans vont encore devoir patienter. Une grosse annonce vient de tomber sur la présence d’Embiid en Equipe de France pour l’Euro en septembre…

C’était l’un des feuilletons de ces dernières années. Déjà en 2016, des bruits couraient sur une envie de Joël Embiid d’obtenir la nationalité française. La saison passée, ce dossier avait ressurgi et depuis le 5 juillet 2022, c’est officiel, Embiid est naturalisé français ! Une bombe qui n’a pas manqué de faire réagir. Le pivot camerounais va donc pouvoir à l’avenir disputer les compétitions officielles avec l’Equipe de France !

Un renfort XXL pour l’Equipe de France

Et la perspective de voir Joël Embiid au milieu des autres stars de l’Equipe de France fait saliver le monde entier. La France peut désormais compter dans ses rangs l’un des tous meilleurs joueurs de la NBA. Le pivot originaire du Cameroun cartonne ces dernières années avec les Philadelphia Sixers. En plus d’être une référence à son poste, il est tout simplement l’un des meilleurs joueurs de la Ligue. Ces deux dernières saisons, il a terminé deuxième dans la course au MVP. Au niveau des statistiques, c’est complètement dingue : Embiid a terminé à 30,6 points par match, 11,7 rebonds et 4,2 passes lors du dernier exercice. Et l’idée de le voir associé à Rudy Gobert dans la raquette des Bleus est absolument terrifiante ! Ces dernières années, l’Equipe de France s’est imposée comme l’autre grande nation du basketball derrière la Team USA, encore plus avec sa médaille d’argent obtenue lors des derniers Jeux Olympiques (finale perdue face aux Etats-Unis). Et l'arrivée de Joël Embiid pourrait peut-être permettre aux Bleus de passer un nouveau cap et qui sait détrôner la Team USA.

Gobert valide l’arrivée d’Embiid

En tout cas, Rudy Gobert, qui pourrait donc partager la raquette de l’Equipe de France avec Joël Embiid, est absolument conquis par cette arrivée, même s’il faut encore que le sélectionneur Vincent Collet décide de le prendre : « Un joueur comme Joël Embiid, il n’y en a qu’un seul dans le monde. Donc oui, j’aimerais le voir un jour avec le maillot de l’Équipe de France. C’est surtout au coach de prendre cette décision. Mais personne ne peut vraiment dire non à un talent comme lui. À partir du moment où ça colle à notre équipe, notre alchimie, nos principes de jeu et qu’il est prêt à s’y adapter, ça peut être une très belle arme pour nous. […] Et si Joel [Embiid] est sélectionné, bien sûr qu’il sera bien accueilli » .

Pas d’Embiid à l’Euro 2022…