NBA : Irving et Durant avec LeBron James, un trade fou évoqué

Publié le 28 juillet 2022 à 23h35 par Hugo Chirossel

Depuis quelques semaines, les Brooklyn Nets cherchent un point de chute à Kevin Durant et Kyrie Irving. Le destin des deux joueurs semble lié et alors que le second nommé aurait finalement décidé de rester, la franchise new-yorkaise pourrait bel et bien le trade contre sa volonté. Un départ vers les Lakers avait été évoqué, Los Angeles pourrait d’ailleurs s’offrir Durant et Irving dans le cadre d’un énorme échange.

Cela dure depuis plusieurs semaines maintenant. Déçu par la saison des Brooklyn Nets, battu lors du premier tour des playoffs par les Boston Celtics, Kevin Durant a décidé de s’en aller. L’ailier de 33 ans devait former, avec James Harden et Kyrie Irving, un trio capable de remporter la NBA. Mais rien ne s’est passé comme prévu. Le premier nommé a été transféré en cours de saison à Philadelphie, le second quant à lui voulait également partir, avant de changer d’avis.

« Si Kevin Durant s’en va, je ne vois pas comment les Nets vont conserver Kyrie Irving »

Mais si Irving a finalement décidé de continuer l’aventure chez les Nets, il n’est pas certain pour autant qu’il porte les couleurs de Brooklyn à la reprise de la saison. « Si Kevin Durant s’en va, je ne vois pas comment les Nets vont conserver Kyrie Irving. S’ils arrivent à trouver un trade pour KD, cela ne fera qu’augmenter leur envie d’envoyer Kyrie ailleurs », a récemment déclaré Marc Stein, insider de la NBA, auprès de Clutch Points . Le destin des deux joueurs semble donc lié : si l’un part, l’autre aussi.

"If [Kevin] Durant goes, I don't see any way that the Nets just keep Kyrie [Irving]. I think if they can find a Durant trade, they will aggressively ramp up their desire to move Kyrie elsewhere."@TheSteinLine to @KeithSmithNBA on Kyrie Irving trade rumors on @SpotifyLive pic.twitter.com/BtFduEhjfH — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 26, 2022

Boston a tenté le coup pour Durant

Concernant Irving, un trade avec les Los Angeles Lakers, qui verrait Russell Westbrook faire le chemin inverse, semble la piste la plus crédible. Durant de son côté privilégiait un départ pour Phoenix ou Miami, mais les deux franchises ont depuis lâcher l’affaire. Ces derniers jours, les Boston Celtics sont entrés dans la danse, proposant Jaylen Brown, Derrick White et un pick de draft en échange du numéro 7 des Nets. Une offre refusée, Brooklyn demandant à ce que Marcus Smart face partie du trade, une requête que la franchise du Massachusetts ne compte pas accepter.

Durant et Irving aux Lakers ?

Il ne reste donc que très peu d’options, que ce soit pour l’un ou pour l’autre, mais une nouvelle possibilité pourrait voir le jour. En effet, Gilbert Arenas, ancien joueur NBA, a émis l’hypothèse d’un énorme échange entre les Nets et les Lakers. « Tu peux directement aller chercher Kyrie contre Russ, puis Kevin Durant contre Anthony Davis. C’est un trade relativement juste pour les deux côtés. Tu peux donner autre chose aux Nets, quelqu’un de jeune, mais sinon, on parle d’échanger deux stars contre deux stars », avait-il déclaré.

« Pourquoi les Lakers n’offriraient pas Anthony Davis en échange de Durant ? »