NBA

NBA : Le trade de Kevin Durant en grand danger

Publié le 28 juillet 2022 à 09h35 par Jules Kutos-Bertin

Après une saison très décevante et une élimination sèche au premier tour des playoffs contre les Boston Celtics, Kevin Durant souhaiterait quitter les Brooklyn Nets. Le double champion NBA avait plusieurs destinations en tête, dont Phoenix et Miami, mais les deux pistes sont tombées à l’eau. Il en reste une crédible : Boston. Cependant, Brooklyn est gourmand et espère récupérer Jaylen Brown et Marcus Smart dans le trade, ce qui complique l’affaire.

Quand il débarque chez les Brooklyn Nets en 2019, c’est dans l’espoir d’y remporter le premier titre de l’histoire de la franchise new-yorkaise. Mais pour Kevin Durant, l’histoire ne se passera pas du tout comme il l’espérait. Son aventure commence avec une blessure d’un an, suivie d’une saison très prometteuse mais stoppée en demi-finale de conférence par les Milwaukee Bucks, futurs champions NBA. Et cette saison, la défaite contre les Boston Celtics au premier tour des playoffs a marqué un énorme coup d’arrêt. Lassé de ces échecs, Kevin Durant aurait demandé son départ.

Kevin Durant veut partir, mais où ?

Un coup de tonnerre pour les Nets. Lorsque les dirigeants new-yorkais ont fait venir Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden, l’idée était très claire. Quelques années après, tout s’effondre. Encore faut-il que le premier cité trouve une porte de sortie… Dès l’annonce de ses envies d’ailleurs, plusieurs franchises se sont positionnées sur le dossier. Les Suns, le Heat, les Raptors et plus récemment les Celtics. De son côté, Kevin Durant avait une préférence pour les deux premières destinations mais elles sont tombées à l’eau.

Les Suns et le Heat lâchent l’affaire

Du côté de Phoenix, les dirigeants des Suns étaient très intéressés par Kevin Durant afin de l’associer à Chris Paul et Devin Booker, un trio qui fait saliver. Cependant, les Nets espéraient Deandre Ayton en contrepartie. Petit bémol, il a prolongé l’aventure avec Phoenix et n’est pas transférable avant le mois de janvier. Tout reposait donc sur Miami, l’autre piste très appréciée par Kevin Durant. Mais une fois de plus, le trade n’a pas eu lieu en raison des exigences des Nets. Brooklyn voulait Bam Adebayo, une demande refusée d’emblée par le Heat qui n’est pas dans l’optique de lâcher son pivot all star rapporte le Miami Herald . Mais pour les Nets, le trade n’a plus trop de sens si aucun joueur all star ne faisait le chemin inverse.

Kevin Durant, 21 ans Plus jeune joueur à devenir meilleur marqueur de la ligue. pic.twitter.com/0Rd4KhEMOF — NBA France (@NBAFRANCE) July 27, 2022

Les Celtics y croient mais Brooklyn est gourmand

Alors les Celtics, dernier candidat en lice, peuvent-ils vraiment rafler la mise ? La piste prend de l’envergure mais on est encore loin d’un accord entre les deux franchises. Boston a déjà fait une offre comprenant Jaylen Brown, Derrick White et un premier tour de Draft. Refusée par les Nets qui espèrent inclure Marcus Smart dans le package. Et c’est là que le trade pourrait se compliquer… Même si les deux formations discutent régulièrement, Boston ne sera pas forcément pas enclin à l’idée de lâcher Marcus Smart, le meilleur défenseur de l’année. Très tranquille en attendant d’en savoir plus sur son avenir, Kevin Durant n’a pas fini de faire parler…