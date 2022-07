Basket - NBA

NBA : Gros coup de gueule sur l'avenir de Durant

Publié le 27 juillet 2022 à 15h35 par Dan Marciano

Présent aux Nets de Brooklyn depuis 2019, Kevin Durant aurait réclamé son trade auprès de ses dirigeants. Agé de 33 ans, le joueur américain a été annoncé dans le viseur de plusieurs franchises comme Miami, Phoenix ou encore Boston. Joueur des Celtics, Jayson Tatum s'est prononcé sur ces rumeurs et sur la possible arrivée de Durant dans le Massachusetts.

Kevin Durant est déjà sur le départ. Arrivé aux Brooklyn Nets en 2019 après trois ans passés aux Golden State Warriors, le joueur américain aurait réclamé son trade, malgré la décision de Kyrie Irving, qui a décidé d'activer sa player option selon les informations de The Athletic datant du 30 juin. Après une saison décevante, Durant a été annoncé dans le viseur de plusieurs équipes. Les Phoenis Suns ou encore le Heat de Miami ont manifesté leur intérêt dans ce dossier, tout comme les Celtics de Boston. Mais pour l'heure, la situation est dans l'impasse en raison des demandes exorbitantes des Nets de Brooklyn dans ce dossier.





NBA : l’avenir de Kyrie Irving plombé par Kevin Durant ? https://t.co/erBE3IuLJJ pic.twitter.com/jbUDHuujGk — le10sport (@le10sport) July 26, 2022

Kevin Durant annoncé aux Celtics

Comme indiqué par le journaliste d' ESPN Adrian Wojnarowski, les Celtics de Boston sont très actifs dans ce dossier Durant et aurait déjà transmis une première offre. La franchise aurait proposé à Brooklyn un package incluant Jaylen Brown, Derrick White ainsi qu’un pick de Draft. Une proposition qui n'aurait pas franchement convaincu les dirigeants des Nets, désireux aussi de mettre la main sur Marcus Smart. La situation est dans l'impasse puisque les Celtics n'ont pas l'intention de céder celui qui a obtenu le titre de meilleur défenseur de la ligue. Mais d'après l'insider Shams Charania, il serait néanmoins possible d'apercevoir KD évoluer sous le maillot de Boston la saison prochaine, même si l'affaire semble plutôt mal engagée.

« J’ai vu de la m*rde à mon sujet qui était fausse »

Alors que l'avenir de Kévin Durant fait énormément parler dans le Massachusetts, Jayson Tatum est sorti du silence. Le joueur des Celtics a été interrogé sur cette opération lors de l’avant-première du documentaire Point Gods , produit par un certain... Kevin Durant. « J’ai joué avec (Kevin Durant) aux Jeux olympiques. C’est un grand joueur. Ce n’est pas à moi de prendre la décision. J’aime notre équipe. J’aime les gars que nous avons. Je ne sais pas si cette information est vraie ou non (...) Je ne crois pas tout ce que je vois à la télé. J’ai vu de la m*rde à mon sujet qui était fausse. On ne sait jamais vraiment ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas » a déclaré Tatum dans des propos rapportés par Basket Session.

Paul Pierce prend position pour l'arrivée de Durant