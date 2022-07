NBA

Il devance Curry et James, l’incroyable fortune de Kevin Durant

Publié le 27 juillet 2022 à 21h35 par Hugo Chirossel

Kevin Durant est au cœur de l’actualité ces dernières semaines. Le numéro 7 des Nets a demandé à quitter Brooklyn cet été, mais difficile de trouver une franchise capable d’attirer l’ancien joueur d’OKC. La faute notamment à un salaire imposant, qui le place d’ailleurs à la première position des joueurs les mieux payés de l’histoire de la NBA.

Tout tourne autour de Kevin Durant ces dernières semaines en NBA. Trois ans après avoir quitté les Golden State Warriors pour rejoindre les Brooklyn Nets, l’ailier de 33 ans a fait savoir à ses dirigeants qu’il souhaitait être transféré cet été. Une décision qui fait suite notamment à l’hésitation de son coéquipier Kyrie Irving de rester au sein de la franchise new-yorkaise la saison prochaine. Si ce dernier a finalement décidé de poursuivre l’aventure, Durant, lui, a fait le choix d’écrire la suite de son histoire ailleurs.

L’échec du trio Durant-Irving-Harden

Il faut dire que rien ne s’est passé comme prévu aux Nets. Alors que Kevin Durant devait former un trio légendaire avec Kyrie Irving et James Harden, capable de remporter le titre, le dernier nommé est parti en cours de saison, dans le cadre d’un trade avec Philadelphie, qui a vu Ben Simmons faire le chemin inverse. L’ancien meneur des Cleveland Cavaliers quant à lui n’a joué qu’une petite partie de la saison, en raison des restrictions sanitaires dans l’État de New-York et de sa volonté de ne pas se faire vacciner contre le Covid-19. Toutes ces raisons font qu’aujourd’hui, Durant a décidé de claquer la porte.

Un salaire astronomique

Même s’il est un des meilleurs joueurs de la Ligue, il n’est pas facile pour autant de monter un transfert autour de lui. En toute logique, Brooklyn veut un trade qui permette à la franchise d’être compétitive dès cette saison et ne pas avoir à reconstruire un projet sur plusieurs années. Le salaire de Durant est forcément un frein pour plusieurs équipes, qui ne peuvent pas se permettre de lui offrir ses 43M€ annuels. D’autant plus que ses émoluments sont exponentiels. En effet, il percevra 46M€ lors de la saison 2023-2024, puis 50M€ et enfin 53M€ à l’issue de son contrat dans quatre ans.

Durant, joueur le mieux payé de l’histoire

Des revenus qui font de lui le joueur le mieux payé de l’histoire de la NBA, comme l’indique Clutch Points . Ce classement tient compte des salaires que percevront les joueurs jusqu’en 2027. Si Durant joue encore pendant cinq ans, il sera donc tout en haut de cette liste avec près de 490M€ accumulés sur l’ensemble de sa carrière. Il devancerait notamment Stephen Curry, deuxième avec environ 460M€, et LeBron James quatrième avec 425M€. Ce classement prend seulement en compte les salaires des joueurs, et non tous les revenus annexes qu’ils seraient susceptibles de percevoir.

Top 5 NBA Career Earnings through 2027🤑 Kevin Durant $498.7 million🤑 Steph Curry $470.1 million🤑 Damian Lillard $449.1 million🤑 LeBron James $431.9 million🤑 Bradley Beal $428.9 million pic.twitter.com/eMMLJMg2wF — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 26, 2022

Boston a fait une offre

À ce tarif, on peut comprendre que son transfert prenne du temps. La dernière rumeur en date évoquait un possible trade qui l’enverrait à Boston. Les Celtics ont proposé un package comprenant Jaylen Brown, Derrick White et un pick de draft. Une offre repoussée par les Nets, qui veulent intégrer Marcus Smart dans l’opération. Mais pour la franchise du Massachusetts, difficile, si ce n'est impossible, de se séparer de son leader, élu meilleur défenseur de l’année la saison dernière.