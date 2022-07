Basket

NBA : Tout est relancé pour le trade de Kevin Durant ?

Publié le 25 juillet à 13h35 par Hugo Ferreira

L’aventure de Kevin Durant à Brooklyn pourrait déjà prendre fin. En 3 saisons, la franchise new-yorkaise n’a pas réussi à dépasser le 2ème tour des Playoffs, malgré un effectif parfois impressionnant. Le MVP 2014 aurait alors demandé aux Nets de le transférer, cependant, personne n’arrive à les convaincre de le céder. Toutefois, les Boston Celtics ont fait irruption sur ce dossier, et possèdent un argument de taille, à savoir Jaylen Brown.

Arrivé à Brooklyn en 2019, Kevin Durant n’a pour l’instant pas connu beaucoup de succès avec la franchise new-yorkaise. Blessé pour sa première saison, l’ailier pouvait cependant rêver du titre lors de l’exercice 2020/2021. Avec Kyrie Irving a ses côtés, puis James Harden, arrivé en hiver, le joueur de 33 ans faisait partie d’un trio monstrueux, qui n’a fait qu’une bouchée de Boston (4-1) pour commencer les Playoffs. Cependant, les Milwaukee Bucks d’un incroyable Giannis Antetokounmpo les ont rapidement calmés, éliminant les Nets dès le 2ème tour. Malheureusement, la dernière campagne n’aura pas été plus convaincante, puisque l’aventure se sera terminée dès la première opposition, avec un sweep des Celtics (4-0), qui se sont vengés un an plus tard. Désormais, Kevin Durant ne verrait plus son avenir à Brooklyn, et souhaiterait partir.

NBA : LeBron James, Celtics… Stephen Curry tacle tout le monde https://t.co/SGU5IBnoNz pic.twitter.com/TGgDZU07MM — le10sport (@le10sport) July 21, 2022

Durant veut quitter Brooklyn

La bombe est tombée le soir du 30 juin. Le célèbre insider de The Athletic , Shams Charania, annonçait alors que Kevin Durant a réclamé son trade auprès de Brooklyn. Une décision qui pouvait paraitre surprenante puisque Kyrie Irving avait décidé deux jours avant d’activer sa player option, lui permettant de rester aux Nets pour une saison supplémentaire. Cependant, il n’est pas certain de voir KD partir, car il est difficile de faire une offre capable de satisfaire la franchise new-yorkaise.

Un trade complexe

Il n’est pas facile de convaincre Brooklyn de céder Kevin Durant. Tout d’abord car l’ailier possède un contrat de 4 ans à hauteur d’environ 191M€. Pour pouvoir l’attirer, les franchises qui le courtisent doivent donc fait une énorme proposition aux Nets, afin de former l’un des plus gros mouvements de l’histoire de la ligue. Mais cela n’est pas le seul obstacle. En effet, l’équipe new-yorkaise, bien consciente du niveau du natif de Washington, a bien l’intention d’accueillir des joueurs qui font partie du haut du panier dans son trade. Ainsi, alors que Phoenix ou Miami auraient aimé l’attirer, aucune offre n’a satisfait Brooklyn. Les Heat auraient notamment proposé un package composé de plusieurs picks de draft, Duncan Robinson et Tyler Herro, mais l’absence d’éléments all-star a entrainé un refus catégorique de la direction des Nets. Cependant, un nouveau prétendant aurait fait son apparition.

Boston débarque sur ce dossier