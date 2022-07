NBA

Les Warriors visent le record de Michael Jordan

Publié le 24 juillet à 15h35 par Quentin Guiton

Les Golden State Warriors ont remporté le septième titre de leur histoire la saison dernière. En battant les Boston Celtics en Finales (4-2), le trio Curry-Thompson-Green cumule désormais à lui seul quatre titres ! De quoi renforcer encore un peu plus leur dynastie. Et selon le père de Klay Thompson, ce trio va essayer d’aller chercher un record légendaire…

Quelle franchise. Il y a quelques semaines, les Golden State Warriors étaient couronnés champions NBA. Les Dubs battaient les Boston Celtics 4-2, alors même que les « spécialistes » donnaient les Celtics larges favoris. Qu’importe, Golden State remporte le septième titre de son histoire ! Mais plus incroyable encore, le trio Stephen Curry-Klay Thompson-Draymond Green soulevait son quatrième trophée depuis 2015.

NBA : LeBron James, Celtics… Stephen Curry tacle tout le monde https://t.co/SGU5IBnoNz pic.twitter.com/TGgDZU07MM — le10sport (@le10sport) July 21, 2022

Ils ont fait taire les moqueries

Un beau pied de nez à tous ceux qui les critiquaient. En effet, les Warriors ont enchainé des dernières saisons plutôt compliquées, notamment à cause des blessures. Klay Thompson a par exemple été éloigné des parquets de la NBA durant plus de deux saisons ! Ainsi, beaucoup se sont réjouis de voir la franchise de San Francisco couler. Pour plusieurs observateurs, la grande dynastie des Warriors de Steve Kerr était bel et bien terminée. Peu de personnes pensaient en début de saison que les Warriors auraient un rôle à jouer dans la course au titre. Et ils ont finalement eu raison. Golden State n’a pas juste eu un rôle à jouer dans la course au titre puisqu’il a tout simplement gagné. Et ce sacre est plus que mérité pour l’équipe de la Baie. En effet, les Dubs auront réalisé une saison incroyable où ils ont d’ailleurs longtemps été premiers, notamment grâce à un collectif incroyable, à une défense de fer et à un Stephen Curry phénoménal.

Le record de Jordan en ligne de mire ?

Le père de Klay Thompson, Mychal Thompson, double champion NBA en 1987 et 1988 avec les Los Angeles Lakers, s’est exprimé sur les Golden State Warriors et plus spécifiquement sur le trio Curry-Thompson-Green. Si les trois joueurs ont grandement participé à la domination quasi-totale de la franchise sur ces sept dernières années, Mychal Thompson est convaincu que ce n’est pas terminé. En effet, les trois joueurs semblent avoir encore faim de victoire, et pour le père de Klay, rapporté par BasketUSA , les trois joueurs ont un objectif très clair en interne : viser les six bagues de champion NBA pour atteindre un certain Michael Jordan et ses six titres gagnés avec les Chicago Bulls : « Ils ne seront pas rassasiés. […] Vous avez trois compétiteurs qui mènent la danse avec Draymond Green, Steph Curry et Klay Thompson. Ils ont quatre titres, mais vous savez qu’ils veulent arriver à cinq, puis à six. Je peux vous le garantir. Ils ne le diront pas publiquement, mais je peux vous garantir qu’ils se disent sans doute : « Les gars, si on pouvait simplement s’aligner sur Michael Jordan et Scottie Pippen, ce serait génial » » . Il continue en disant : « On peut oublier Bill Russell. Personne n’arrivera jamais à 11 titres. Mais six est le prochain standard, et je suis sûr que les Warriors se disent : « Allons jusqu’à six. Essayons d’égaler Jordan » » .

Un trio bien accompagné