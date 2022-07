NBA

Le titre déjà garanti pour Rudy Gobert ?

Publié le 23 juillet à 20h35 par Quentin Guiton

Durant cette intersaison en NBA, l’un des gros coups a été sans aucun doute le trade de Rudy Gobert du Utah Jazz aux Minnesota Timberwolves. Désormais, avec KAT, Anthony Edwards, D’Angelo Russell et maintenant Rudy Gobert, les Timberwolves ont l’effectif pour jouer un rôle dans la course au titre. En tout cas, Karl-Anthony Towns en est persuadé.

La demande de trade de Kevin Durant et les envies de départ de Kyrie Irving des Nets ont secoué cette intersaison en NBA. Mais aucun d’eux n’a encore bougé de Brooklyn. Ce qui n’est pas le cas de Rudy Gobert qui a lui bien été transféré du Utah Jazz aux Minnesota Timberwolves ! Un énorme coup de tonnerre dans la Ligue. Mais pas si surprenant que ça en réalité. En effet, le Jazz a enchainé les saisons frustrantes. Excellent en saison régulière, Utah a à chaque fois échoué en playoffs. Puis il y a eu les polémique sur l’utilisation de Rudy Gobert dans le jeu et sur sa relation tendue avec l’autre star de l’équipe Donovan Mitchell. Pour toutes ces raisons, le pivot français a donc été envoyé à Minnesota mais pas à n'importe quel prix : Malik Beasley, Patrick Beverley, Walker Kessler, Jarred Vanderbilt et surtout quatre tours de draft ont été offerts au Jazz en contrepartie ! Un package pharaonique mais qui en dit long sur la valeur de Gobert dans la Ligue.

NBA : LeBron James, Celtics… Stephen Curry tacle tout le monde https://t.co/SGU5IBnoNz pic.twitter.com/TGgDZU07MM — le10sport (@le10sport) July 21, 2022

La pièce manquante des Timberwolves

Retourné en playoffs pour la première fois depuis 2018, Minnesota a été récompensé d’une saison 2021-2022 pleine de promesse : du jeu, des progrès défensifs et l’explosion d’Anthony Edwards ! Malgré ça, les Timberwolves se sont arrêtés dès le premier tour des playoffs face aux Memphis Grizzlies de Ja Morant. Prometteurs, mais pas assez pour faire partie des meilleurs. Enfin ça, c’était avant cet été et l’arrivée de Rudy Gobert. Le pivot de 2 mètres 16 est peut-être bien la pièce qui manquait à Minnesota pour franchir ce cap. Le triple DPOY est clairement une référence à son poste en NBA depuis de nombreuses années. Et si la défense était le talon d’Achille des Timberwolves, Gobert est le renfort parfait. Avec Karl-Anthony Towns, ils vont former l’une des raquettes les plus terrifiantes de la NBA. Deux joueurs très complémentaires qui plus est : Gobert plus dans la raquette et plus défensif, KAT qui peut prendre des shoots à distance et se concentrer sur l’attaque.

« C’est le titre ou rien »

En tout cas, Karl-Anthony Towns est lui très emballé par le duo qu’il va former aux côtés de Rudy Gobert. Lors de la conférence de presse organisée en l’honneur de sa prolongation de contrat à 219M€, l’ailier-fort n’y est pas allé par quatre chemins et a fixé un objectif très clair pour la saison à venir après l’arrivée de Gobert aux Timberwolves : « Maintenant, c’est le titre ou rien. Vous devez penser cela, c’est vraiment ce qui est en jeu. Je ne pense pas que les fans accepteraient une élimination en Finale de Conférence, soyons réalistes. Les objectifs sont élevés, la pression est forte et c’est tout cela qui devrait nous amener à apprécier encore plus de jouer au basket » .

Une association qui promet