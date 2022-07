NBA

Sous la menace, les Warriors sont plombés par la NBA

Publié le 21 juillet à 16h35 par Jules Kutos-Bertin

Derniers de conférence Ouest il y a deux ans, les Golden State Warriors sont revenus de très loin jusqu’à devenir champions NBA cette saison. Malgré ce retour au premier plan, Golden State ne vit pas des moments faciles économiquement parlant. Joe Lacob, le propriétaire de la franchise, a vu la situation se dégrader après la nouvelle amende reçue.

Les Golden State Warriors sortent d’une saison exceptionnelle. Au moment de démarrer ce dernier exercice, la bande de Stephen Curry apparaissait comme un outsider, pas plus. 3ème de conférence Ouest en fin de saison, Golden State retrouvait les playoffs après trois ans d’absence. Et les hommes de Steve Kerr n’y sont pas allés pour faire de la figuration… Hormis une série un peu plus équilibrée contre les Grizzlies, les Warriors se sont qualifiés assez tranquillement pour les Finales NBA. Opposée aux Celtics, la franchise californienne était menée 2-1 mais a inversé la tendance grâce à un Stephen Curry XXL.

Les Warriors reviennent de loin

Et pourtant, les Warriors reviennent de très loin. Tout a commencé à s’écrouler lors des Finales NBA 2019. Kevin Durant, revenu trop vite de blessure, rechute et décide de quitter Golden State juste pour rejoindre les Brooklyn Nets. Et comme si ce n’était pas suffisant, Klay Thompson se blesse gravement lui aussi avant de rechuter… un an plus tard. En clair, la saison 2019-2020 est très longue puisque Stephen Curry est lui aussi victime de pépins physiques. Derniers de conférence Ouest, les Warriors retrouveront un peu le sourire lors de la saison 2020-2021 en atteignant le play-in. Au final, la résurrection de la franchise californienne arrivera en 2022.

« C’est impossible de survivre dans ces conditions »

Mais si les Warriors ont relevé la tête sur le terrain, la situation financière ne s’améliore pas vraiment. L’an prochain, Joe Lacob, le propriétaire de la franchise, devra trancher sur l’avenir de Jordan Poole et Andrew Wiggins. Mais pour le moment, la confiance ne règne pas… « Avec les prolongations, notre effectif nous coûterait entre 400 et 500 millions en salaire. C’est impossible de survivre dans ces conditions. Impossible. J’ai déjà des soucis avec le reste de la ligue, ce serait encore pire. En fait, nous avons trouvé un petit trou à exploiter dans le système, et nous nous y sommes engouffrés, mais ce n’est pas une bonne chose pour la ligue. Les prolongations de Poole et Wiggins sont un problème pour nous », assure Joe Lacob dans des propos relayés par Parlons Basket , avant d’ajouter : « La situation va être très très difficile pour la franchise. Nous gagnons de l’argent, mais les dépenses dans les salaires, la salle, les équipes de développement et dans les bureaux sont aussi folles. Si nous ne réussissons pas à être compétitifs la saison prochaine, nous allons devoir sérieusement nous pencher sur certains salaires. Au final, nous espérons quand même que Jonathan Kuminga ou James Wiseman puisse prendre la relève ».

ESPN Sources: The NBA has fined Golden State Warriors owner Joe Lacob $500,000 for his recent comments on the Point Forward Podcast discussing the league’s collective bargaining talks, which included Lacob describing the league’s luxury tax system as “very unfair.” — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 21, 2022

Une amende supplémentaire pour Golden State