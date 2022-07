Nadal, Federer... LeBron James reçoit un improbable message

NBA

Superstar de la NBA, LeBron James est régulièrement cité parmi les meilleurs joueurs de l’histoire de la ligue américaine. Véritable compétiteur dans l’âme, le King donne tout sur le parquet pour mener les siens vers la victoire. Mais il y a des fois où il a souhaité évoluer dans un sport individuel comme le tennis. Un ancien joueur de ce sport a donc remercié LeBron James d’avoir choisi le basket étant donné les monstres qu’il y a déjà comme Roger Federer, Rafael Nadal ou encore Novak Djokovic.

À 37 ans, LeBron James figure toujours parmi les meilleurs joueurs de la NBA à l’heure actuel. La star polyvalente est un modèle de longévité, puisqu’elle prendra part à sa 20e saison au sein de la ligue américaine. Depuis ses débuts en 2003, le King a eu le temps de se construire un palmarès bien étoffé. Entre ses passages aux Cleveland Cavaliers, au Miami Heat et aux Los Angeles Lakers, LeBron James a raflé quatre titres NBA (2012, 2013, 2016, 2020) a été élu MVP des Finales à quatre reprises également (2012, 2013, 2016, 2020), quatre fois MVP de la saison régulière (2009, 2010, 2012, 2013), trois fois MVP du All-Star Game (2006, 2008, 2018) et d’autres distinctions. Véritable compétiteur dans l’âme, LeBron James fait toujours son possible pour décrocher la victoire sur le parquet. Alors forcément, quand ses coéquipiers ne sont pas sur la même longueur d’onde, le King a parfois souhaité évoluer dans un sport individuel comme le tennis. « Il y a des moments où j'ai souhaité être un joueur de tennis, ou un golfeur quand c'était littéralement comme, regarde dans le miroir, c'est toi contre toi » a-t-il d’ailleurs pu avouer au cours d’une récente interview, dans des propos rapportés par EssentiallySports.com . De ce fait, la star des Los Angeles Lakers a été remerciée pour avoir choisi de faire carrière dans le basket.

I just heard the comment that @KingJames sometimes wishes he played tennis instead. As someone who already played in the @rogerfederer @RafaelNadal @DjokerNole era, thank you for picking basketball.