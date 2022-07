NBA

NBA : Kevin Durant est totalement coincé pour son trade

Publié le 22 juillet à 20h35 par Pierrick Levallet

Recruté en 2019 pour aider la franchise à décrocher son premier titre NBA de son histoire, Kevin Durant pourrait finalement faire ses valises et quitter les Brooklyn Nets trois saisons plus tard. La star de 33 ans aurait réclamé son trade il y a quelques jours. Mais le front office de Sean Marks a fixé d’énormes contreparties pour accepter de libérer KD cet été. À cause de ces exigences, Kevin Durant se retrouverait totalement bloqué pour son avenir.

En 2019, les Brooklyn Nets s’étaient fixés un objectif très clair : aller décrocher leur premier titre NBA de leur histoire. Le front office de Sean Marks n’a pas hésité à employer les grands moyens pour accomplir ce but et s’est ainsi attaché les services de Kevin Durant, double MVP des Finals en 2017 et 2018, pour l’associer à Kyrie Irving. En 2021, après un échec en playoffs, les Brooklyn Nets ont renforcé leur effectif avec la venue de James Harden pour former un trio redoutable avec les deux autres stars. Mais même avec The Beard , la franchise de New-York a connu une nouvelle désillusion en playoffs, en s’inclinant en demi-finale de conférence face aux Milwaukee Bucks. Ne se sentant plus apprécié à sa juste valeur, James Harden a donc fait ses valises en février dernier pour rejoindre les Philadelphia 76ers. Cet été, Kevin Durant pourrait lui aussi claquer la porte des Nets. D’après les révélations de The Athletic il y a quelques jours, l’ailier de 33 ans aurait réclamé son trade. Il n’a donc pas fallu bien longtemps pour voir les franchises se bousculer pour s’attacher les services de KD . Mais au final, Kevin Durant se retrouverait totalement bloqué pour son avenir.

Aucune offre pour le trade de Kevin Durant

En effet, les Brooklyn Nets auraient de folles exigences pour accepter de libérer leur star. Le front office réclamerait d’énormes contreparties, presque inatteignables pour la plupart des franchises. D’ailleurs, les Brooklyn Nets n’auraient plus aucune offre sur la table pour Kevin Durant d’après le journaliste de Sports Illustrated Chris Mannix. L’équipe de New-York aurait déjà recalé les propositions qu’elle a reçu de la part des prétendants de KD . Les prétendants de l’ancien des Warriors pourraient tenter de relancer les discussions à l’approche de la nouvelle saison. Mais visiblement, les Brooklyn Nets n’entendent pas bouger de leurs positions.

Le Heat a été recalé, les Suns sont en grande difficulté dans ce dossier

Pourtant, deux franchises se distinguaient clairement pour recruter Kevin Durant il y a quelques semaines. Les Phoenix Suns étaient annoncés comme les favoris. Mais la récente prolongation colossale de Deandre Ayton aurait totalement fait capoter les plans de l’équipe de l’Arizona. Le Miami Heat, lui, était prêt à mettre un package comprenant Tyler Herro, Duncan Robinson et des picks de draft sur la table. Mais cela n’aurait pas été suffisant aux yeux des Brooklyn Nets, qui pourraient voir une autre franchise passer à l’action prochainement.

Les Wizards pourraient passer à l’action, les Nets jouent la montre