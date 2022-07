NBA

Un incroyable retour prend forme pour Kevin Durant

Publié le 22 juillet à 09h35 par Pierrick Levallet

Après trois saisons passées chez les Brooklyn Nets, Kevin Durant pourrait bien plier bagages sans aucun titre en poche. La star de 33 ans aurait réclamé son trade il y a quelques jours. Naturellement, quelques franchises se tiennent à l’affût pour tenter d’attirer l’un des meilleurs joueurs de la NBA à l’heure actuelle. Et une nouvelle équipe pourrait bien entrer dans la danse pour Kevin Durant.

Il y a quelques années déjà, les Brooklyn Nets s’étaient fixés comme objectif d’aller chercher leur premier titre NBA de leur histoire. Dans cette optique, la franchise n’a pas lésiné sur les moyens en s’attachant les services de Kevin Durant et de Kyrie Irving en 2019, puis de James Harden en 2021. À eux trois, ils formaient un trio redoutable sur le papier. Mais les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu. Entre les blessures de Kevin Durant et l’interdiction de jouer à domicile - désormais levée - pour Kyrie Irving puisqu’il n’est pas vacciné contre la Covid-19, The Beard s’est retrouvé régulièrement esseulé sur le parquet. Estimant ne pas être reconnu à sa juste valeur, James Harden a ainsi quitté les Nets en février dernier pour rejoindre les Philadelphia 76ers. Après ce gros départ, la franchise de New-York pourrait bien en connaître un autre cet été. Il y a quelques jours, The Athletic révélait que Kevin Durant avait réclamé son trade cet été. La star de 33 ans voudrait changer d’air, et il ne manquerait pas de prétendants. D’ailleurs, une nouvelle équipe serait entrée dans la danse pour s’attacher ses services.

NBA : Décision fracassante pour le trade de Kevin Durant https://t.co/Nlexio3Wxa pic.twitter.com/Ex2dx07Muz — le10sport (@le10sport) July 20, 2022

Les Wizards entrent dans la danse pour Kevin Durant

D’après le journaliste Sam Amico de Hoops Wire , les Washington Wizards seraient intéressés par l’idée de recruter Kevin Durant cet été. La franchise de la capitale américaine songerait à se positionner sur le dossier en faisant une grosse offre aux Brooklyn Nets. Si le front office des Wizards parvient à convaincre celui des Nets, Kevin Durant pourrait bien revenir dans sa ville natale. De plus, la franchise de Washington D.C. envisagerait de former un duo redoutable entre la star de 33 ans et Bradley Beal. Reste maintenant à voir si l’offre des Wizards saura convaincre les Nets, qui ont fixé d’énormes contreparties pour se séparer de Kevin Durant.

Les Nets sont prêts à garder Kevin Durant

Par ailleurs, l’équipe de New-York a lancé un gros avertissement au reste de la NBA. D’après le journaliste Marc Stein, les Brooklyn Nets ne seraient pas vraiment pressés de boucler le trade de KD . Pour le moment, aucune offre n’a été en mesure de convaincre le front office de Sean Marks. Et si personne n’y arrive, les Brooklyn Nets seraient prêts à commencer la nouvelle saison avec Kevin Durant. La franchise n’entend pas vraiment bouger de ses positions pour libérer l’un des meilleurs joueurs de la ligue à l’heure actuelle.

Les Suns et le Heat en difficulté

D’ailleurs, deux autres équipes peinent à avancer dans les négociations. Il y a peu, les Phoenix Suns étaient considérés comme les favoris pour s’attacher les services de Kevin Durant. Mais avec la récente prolongation colossale de Deandre Ayton, l’équipe de l’Arizona se retrouve sans aucune puissance de frappe en vue d’un éventuel trade. Le Miami Heat, quant à lui, aurait proposé un package comprenant Tyler Herro, Duncan Robinson et quelques picks de draft. Mais les Brooklyn Nets ne seraient pas vraiment intéressés par Tyler Herro. Les Washington Wizards devront donc proposer du lourd s’ils veulent faire revenir Kevin Durant sur ses terres natales cet été. Affaire à suivre...