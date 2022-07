NBA

Kevin Durant se fait dézinguer

Publié le 26 juillet à 23h35 par Quentin Guiton

Il y a maintenant près d’un mois que Kevin Durant a demandé son trade des Brooklyn Nets. Le numéro 7 serait déçu par les échecs à répétition de sa franchise et souhaiterait rejoindre une équipe capable de gagner le titre. Un état d’esprit qui est énormément critiqué par les anciens joueurs notamment. Le dernier en date : Dominique Wilkins.

Il y a un mois, Kevin Durant décidait de secouer la NBA. Le Slim Reaper demandait son trade des Brooklyn Nets. En 2019, l’ailier débarquait dans la franchise new-yorkaise aux côtés de Kyrie Irving et choquait toute la Ligue. L’objectif était assez clair : construire une superteam pour enchainer les titres. KD et Kyrie Irving étaient même épaulés par James Harden en 2021. Le titre n’était alors plus qu’un objectif, mais bien une obligation. A l’arrivée ? Aucun titre, aucune finale de conférence, James Harden est même parti un an seulement après sa signature. Le projet des Nets s’avère donc être l’un des plus gros fiascos de l’histoire de la NBA. Et en réponse à ça, Kevin Durant aurait donc décidé de partir de Brooklyn. Lassé des échecs de sa franchise ces dernières années, KD préfère laisser tomber et s’envoler vers une équipe capable de gagner des titres rapidement.

Une décision fortement critiquée

Mais ce choix de quitter les Brooklyn Nets pour avoir plus de chances de gagner le titre ailleurs est fortement critiqué. Et ça ne date pas de ces dernières semaines…En effet, Kevin Durant n’a pas une très bonne réputation en NBA. Si tout le monde reconnait son incroyable talent sur les parquets, ce n’est pas vraiment le cas pour sa mentalité. Tout a commencé quand il était à OKC. Le Thunder joue une finale de conférence face aux Golden State Warriors, une finale qu’il perd. Durant l’été qui a suivi, KD décide de quitter la franchise de ses débuts pour rejoindre… Golden State, la meilleure équipe de la Ligue et surtout, celle qui l’avait éliminé en finale. Après ça, Kevin Durant a gagné deux titres avec les Warriors aux côtés de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green. Un choix de carrière qui a fortement déplu, beaucoup l’accusant de lâcheté, de « carrière facile ». Aujourd’hui, il s’apprête à refaire la même chose avec les Nets. Rejoindre une autre franchise pour gagner. Charles Barkley notamment avait détruit KD en affirmant qu’il n’avait pas l’âme d’un leader et qu’il avait toujours eu besoin de se reposer sur de meilleurs joueurs pour gagner des titres.

Wilkins fracasse Durant !

Et c’est au tour d’un autre ancien joueur de critiquer les choix de carrière de Kevin Durant. Ancienne gloire des Atlanta Hawks, Dominique Wilkins a littéralement détruit l’ailier des Nets, déplorant son état d’esprit, rapporté par Parlons Basket : « Je suis de la vieille école. À un moment donné, les joueurs devront se rendre compte que peu importe les épreuves et les temps difficiles que vous traversez, vous devez vous accrocher et tenir le coup » . Wilkins critique donc ici la fâcheuse habitude qu’aurait Kevin Durant à abandonner quand les choses se compliquent.

