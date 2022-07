NBA

NBA : Après les Lakers, il prépare une incroyable reconversion

Libre depuis le début de l’été, Dwight Howard est dans le flou pour son avenir après un passage aux Lakers. Toutes les options sont donc envisageables pour lui, y compris les plus surprenantes. De passage à Nashville jeudi pour les castings régionaux de la WWE, le pivot s’est essayé à quelques exercices de catch et a clairement ouvert la porte à une reconversion.

À 36 ans, Dwight Howard se rapproche de la retraite, d’autant que sa situation contractuelle ne lui permet pas de voir l’avenir avec précision. De retour chez les Lakers en début de saison, le pivot sort d’une année difficile et se retrouve aujourd’hui libre, avec peu d’options pour la suite. Au cours de ses 18 saisons en NBA, Dwight Howard, octuple all-star, a marqué les esprits en étant à trois reprises défenseur de l’année et cinq fois membre de la All-NBA First Team. Un palmarès qui en ferait rêver beaucoup, mais l’ancien joueur du Magic a désormais d’autres ambitions, dans une discipline pour le moins surprenante.

Ce week-end, la WWE est à Nashville pour l’un de ses grands rendez-vous de l’année, Summerslam. Un spectacle de catch auquel assistera Dwight Howard, avant une éventuelle participation à l’avenir ? Ce scénario semble envisageable. Ce jeudi, l’ancien joueur des Lakers a justement été aperçu dans le Tennessee afin de participer à la journée d’essais organisée par la WWE pour tester de jeunes talents. Micro en main, le huit fois All-Star de la NBA a montré ses talents de showman face Paul « Triple H » Levesque, ancienne gloire de la WWE et désormais dirigeant haut-placé de la compagnie, avant de pratiquer quelques exercices sur le ring. Une expérience qui a visiblement convaincu Dwight Howard.

Présent à Nashville, le journaliste Arash Markazi a pu assister aux premiers pas de Dwight Howard dans le catch avant de s’entretenir avec le principal intéressé. « Je pense que c’est quelque chose qui fait partie de mon avenir. J’adore la WWE, j’adore le catch et je suis tellement reconnaissant d’être là, de voir tout ça, et de passer des essais. J’espère qu’un jour, je serai sur le ring à combattre, à brandir une ceinture. Ce serait incroyable , a expliqué l’ancien pivot des Lakers, qui ne ferme aucune porte pour son avenir. J’aimerais évidemment jouer en NBA. C’est ce que j’ai fait toute ma vie, j’adore le basket et c’est ma passion. J’ai encore quelques années devant moi et donc j’aimerais vraiment jouer en NBA et finir ma carrière sur une très bonne note. Et ensuite faire la transition vers le meilleur business au monde, la WWE. » Hasard du destin, une reconversion de Dwight Howard l’amènerait à retrouver Orlando, où se trouve le Performance Center (centre d’entraînement) de la WWE, ville dans laquelle l’Américain a débuté sa carrière en NBA : « Revenir là-bas serait énorme car je débuterais une nouvelle carrière à Orlando, comme je l’avais fait avec le Magic dans le basket. »

Dwight Howard said he would like to play in the NBA next season but is ready to transition and join the WWE if that does not happen. His NBA career began in Orlando and he said he’s open to beginning his WWE career in Orlando where the WWE Performance Center is located. pic.twitter.com/VnT0bA1LCB