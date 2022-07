NBA

NBA : La prochaine franchise de LeBron James dévoilée ?

Publié le 29 juillet 2022 à 14h35 par Pierrick Levallet

Après une saison catastrophique avec les Los Angeles Lakers, LeBron James entend faire de grandes choses lors de l’exercice 2022-2023. Cependant, son contrat expirera à l’issue de la saison à venir et son avenir demeure encore très incertain. Le King n’a toujours pris aucune décision. Et alors qu’il pourrait être agent libre, l’ailier de 37 ans pourrait faire un incroyable retour au sein de l’une de ses anciennes franchises.

Chez les Los Angeles Lakers depuis 2018, LeBron James a pu ajouter un nouveau titre NBA à son palmarès en 2020. Mais la saison dernière, tout ne s’est pas vraiment passé comme prévu pour la franchise de Californie. Alors que l’arrivée de Russell Westbrook promettait de grandes choses, le meneur de jeu n’a pas convaincu et les Lakers ne sont même pas qualifiés pour les playoffs. Pour l’une des rares fois de sa carrière, LeBron James a vu sa saison se terminer assez tôt et cela ne lui a pas vraiment plu. De ce fait, le King entend bien vivre une bonne saison pour l’exercice 2022-2023 quitte à pousser certains indésirables comme Russell Westbrook vers la sortie. Toutefois, son contrat arrive à expiration à l’été 2023. Et alors qu’il sera agent libre s’il ne prolonge pas, sa prochaine destination pourrait être déjà connue.

Les Cavaliers à l’affût pour LeBron James ?

« Je n’ai pas l’impression que LeBron veuille quitter les Lakers. Mais je pense qu’il est important de souligner que les Cavs auront un gros salary cap l’été prochain, où LeBron pourrait potentiellement devenir agent libre » a confié le journaliste d’ ESPN Brian Windhorst au micro d’ ESPN Daily . En fin de contrat en juin 2023, LeBron James pourrait donc se résoudre à ne pas prolonger avec les Los Angeles Lakers. Si tel est le cas, les Cleveland Cavaliers pourraient en profiter pour se jeter sur leur ancien joueur. L’été prochain, LeBron James aura 38 ans et pourrait bien faire un retour retentissant dans son ancienne franchise où il a raflé un titre NBA en 2016. D’autant que l’ailier polyvalent pourrait claquer la porte des Lakers cet été si un départ n’a pas lieu au sein de l’effectif.

Les Lakers ont la pression pour la saison prochaine

En effet, le journaliste de The Athletic Jovan Buha a confié que LeBron James pourrait bien se résoudre à quitter les Los Angeles Lakers si la saison est une nouvelle fois mauvaise et possiblement si Russell Westbrook ne s’en va pas : « Je ne peux pas dire que cette saison sera la dernière de LeBron aux Lakers, mais je pense que beaucoup de choses dépendront de Russell Westbrook et des résultats sportifs. Si les dirigeants ne s’activent pas et que la saison est encore une fois médiocre, LeBron quittera les Lakers dès l’été prochain. »

