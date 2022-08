NBA

NBA : Rebondissement pour le trade de Kevin Durant

Publié le 1 août 2022 à 13h35 par Hugo Chirossel

Après une saison décevante à l’issue de laquelle ils ont été éliminés au premier tour des playoffs par les Boston Celtics, Kevin Durant a décidé de quitter les Brooklyn Nets. Mais la franchise new-yorkaise n’a pas perdu espoir de conserver son numéro 7, qui pourrait se résoudre à rester, au moins pour une saison supplémentaire.

Un feuilleton qui est loin de rendre son verdict. Depuis maintenant plusieurs semaines, Kevin Durant a fait savoir à sa direction qu’il souhaitait quitter les Brooklyn Nets cet été. Un choix qui peut s’expliquer de plusieurs manières. Tout d’abord par l’échec du trio avec Kyrie Irving et James Harden. Ce dernier est d’ores et déjà parti à Philadelphie, après un trade qui a vu Ben Simmons faire le chemin inverse en cours de saison. Durant a ensuite vu Irving se poser des questions sur son avenir au sein de la franchise new-yorkaise, avant de changer d’avis et de décider de poursuivre l’aventure. À 33 ans, le numéro 7 des Nets ne souhaite plus perdre de temps et veut être dans une équipe compétitive, capable d’aller chercher le titre en fin de saison.

NBA : l’avenir de Kyrie Irving plombé par Kevin Durant ? https://t.co/erBE3IuLJJ pic.twitter.com/jbUDHuujGk — le10sport (@le10sport) July 26, 2022

Miami et Phoenix se retirent, Boston a tenté le coup

Car les derniers playoffs ont été une grosse désillusion pour Brooklyn, sévèrement éliminé 4-0 dans sa série face aux Boston Celtics. Ces derniers, battus par les Golden State Warriors en finale, ont d’ailleurs tenté de récupérer Durant. Ils ont proposé d’envoyer Jaylen Brown, Derrick White et un pick de draft afin de l’attirer dans le Massachusetts. Une offre repoussée, les Nets souhaitant que Marcus Smart soit intégré au trade, ce que les Celtics ne peuvent pas accepter. Le cas Durant traîne en longueur et après que Miami et Phoenix se soient retirés des négociations, il ne reste désormais que très peu de point de chute pour le MVP de la saison 2013-2014. De quoi le forcer à rester à Brooklyn ? D’après Zach Lowe, journaliste chez ESPN , cette issue est totalement plausible.

« Brooklyn n’a pas abandonné ce scénario »

En effet, les Nets voudraient temporiser afin que Kevin Durant soit présent au camp d’entraînement en septembre. « Les Nets attendent probablement que le clan de Kevin Durant réalise tout ça, et que KD retire sa demande de trade. Brooklyn n’a pas abandonné ce scénario selon des sources. Les prétendants eux, attendent que les Nets capitulent enfin et se rendent compte qu’une réunion est impossible. Durant pourrait également accélérer ce processus en prenant la parole publiquement, pour demander son trade et confirmer qu’il ne reviendra pas. Est-ce qu’une telle déclaration voudrait dire qu’il est prêt à rester sur le banc toute la saison, comme Ben Simmons l’an dernier ? Je ne sais pas. Des sources confirment que le joueur n’exclut rien, mais qu’il aime beaucoup trop ce sport pour prendre une telle décision. C’est de la spéculation. Le temps nous le dira . », a-t-il confié.

