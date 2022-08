NBA

NBA : Cette terrible révélation sur Kevin Durant

Publié le 2 août 2022 à 20h35 par Quentin Guiton mis à jour le 2 août 2022 à 20h39

Depuis plusieurs semaines maintenant, Kevin Durant anime l’actualité en NBA. L’ancien MVP aurait en effet demandé son trade des Brooklyn Nets. KD aurait été lassé des récents échecs de sa franchise en playoffs. Le dernier en date : l’élimination 4-0 en demi-finale de conférence face aux Boston Celtics. D’ailleurs, l’un de ses anciens coéquipiers vient de faire une incroyable révélation sur l’état d’esprit de Kevin Durant lors de cette série…

L’aventure de Kevin Durant aux Brooklyn Nets tourne au vinaigre. En 2019, la superstar choquait toute la NBA en rejoignant les Brooklyn Nets aux côtés de Kyrie Irving. La mission était claire : gagner le titre. Et les deux joueurs étaient même rejoints en 2021 par l’ancien MVP des Houston Rockets James Harden ! Gagner le titre n’était alors plus un objectif, mais une obligation. Et il était difficile de ne pas faire des Brooklyn Nets l’immense favori à la victoire finale. Et pourtant, le projet de la franchise new-yorkaise est certainement le plus gros fiasco de l’histoire de la NBA. Les Nets n’auront même pas joué ne serait-ce qu’une finale de conférence ! Pire, l’an passé, ils se sont qualifiés grâce au Play-In, pour ensuite se faire balayer en demi-finale par les Boston Celtics 4-0.

Kevin Durant veut claquer la porte

Et le départ de James Harden en pleine saison, les polémiques liées à Kyrie Irving et les échecs à répétition des Brooklyn Nets en playoffs ont été de trop pour Kevin Durant. Il y a plus d’un mois donc, le numéro 7 aurait demandé son trade de la franchise new-yorkaise ! Une véritable bombe qui a secouée la NBA. Depuis, le nom de Durant est au coeur de toutes les rumeurs. L’ancien joueur d’OKC avait privilégié deux destinations : les Phoenix Suns et le Miami Heat. Seulement, les exigences folles des Nets ont grandement refroidi ces pistes. A présent, la rumeur la plus chaude serait un trade vers les Boston Celtics. Les C’s auraient même déjà transmis une offre avec Jaylen Brown, Derrick White et un pick de draft. Offre refusée par les Nets qui voudraient que Marcus Smart soit intégré au package. Voir Kevin Durant rester à Brooklyn ne serait pas non plus un scénario écarté.

Kevin Durant se fait détruire

Mais ce choix de vouloir quitter Brooklyn est fortement critiqué. C’est surtout la mentalité du joueur qui est pointée du doigt. En effet, Kevin Durant a toujours été prêt à abandonner sa franchise pour rejoindre une autre équipe avec une plus grande chance de gagner le titre. Quand il était à OKC par exemple, il n’avait pas hésité à quitter la franchise de ses débuts pour rejoindre la meilleure équipe de la NBA, les Golden State Warriors. Problème, il les avait rejoints juste après avoir perdu contre eux en finale de conférence avec OKC ! Après ça, KD avait remporté deux trophées aux côtés de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green. Charles Barkley avait par exemple dénoncé le fait qu’il n’avait pas l’âme d’un leader et qu’il avait toujours eu besoin de se reposer sur de meilleurs joueurs pour gagner des titres. Puis Dominique Wilkins avait détruit l’ailier en déplorant son état d’esprit : « Je suis de la vieille école. À un moment donné, les joueurs devront se rendre compte que peu importe les épreuves et les temps difficiles que vous traversez, vous devez vous accrocher et tenir le coup » . Wilkins critiquait alors la fâcheuse habitude qu’aurait Kevin Durant à abandonner quand les choses se compliquent. Et une récente déclaration ne va pas lui donner tort…

«On va perdre de toute manière»