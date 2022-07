NBA

L’énorme mise au point de Kyrie Irving

Publié le 31 juillet 2022 à 16h35 par Quentin Guiton

Avec Kevin Durant, Kyrie Irving anime l’intersaison en NBA. L’arrière aurait demandé son trade des Brooklyn Nets pour partir aux Los Angeles Lakers, avant de finalement se raviser. Si l’avenir proche d’Irving reste donc très indécis, l’ancien joueur des Boston Celtics sait déjà ce qu’il veut pour son futur…

Les Brooklyn Nets ne s’attendaient certainement pas à vivre un été aussi mouvementé. Leurs deux superstar Kevin Durant et Kyrie Irving auraient demandé leur départ de la franchise cet été. Arrivés tous les deux en 2019 du côté de New-York, ils voulaient former une superteam capable de rapidement gagner des titres. En 2021, ils étaient même rejoints par la star des Houston Rockets et ancien MVP James Harden ! Mais au final, le projet des Nets est un fiasco monumental. Brooklyn n’a même pas réussi à atteindre une finale de conférence et a été sévèrement balayé 4-0 par les Boston Celtics lors des derniers playoffs. En plus de ça, James Harden est parti un an seulement après son arrivée pour rejoindre les Philadelphia Sixers. Ces échecs répétés auraient donc motivé Kevin Durant et Kyrie Irving à changer d’air cet été.

NBA : Enorme annonce pour Joël Embiid https://t.co/qxaEh3WB0f pic.twitter.com/7RCWMo45ow — le10sport (@le10sport) July 31, 2022

Irving voulait partir…avant de changer d’avis

Dès lors, les deux superstars des Brooklyn Nets se retrouvent chaque jour dans toutes les rumeurs de trade. De son côté, Kyrie Irving a donc rapidement été lié à un départ vers les Los Angeles Lakers. Le joueur voulait retrouver LeBron James qu’il a côtoyé aux Cleveland Cavaliers et la franchise californienne était chaude pour le récupérer dans un trade. Un échange avec Russell Westbrook est même souvent évoqué. Seulement, Kyrie Irving aurait fait volte-face et voudrait désormais rester à Brooklyn. « Kyrie Irving a définitivement envie de jouer la prochaine saison en tant que Brooklyn Net. Dans son esprit, il jouera l’an prochain avec Brooklyn, que Kevin Durant soit là ou non » , déclarait le très bien informé Shams Charania, journaliste pour The Athletic . Un changement d’avis soudain qui ne suffira peut-être pas. En effet, si Kevin Durant venait à partir (un trade vers les Boston Celtics revient avec insistance ces derniers temps), alors les Brooklyn Nets se sépareraient aussi du numéro 11. « Si Kevin Durant s’en va, je ne vois pas comment les Nets vont conserver Kyrie Irving. S’ils arrivent à trouver un trade pour KD, cela ne fera qu’augmenter leur envie d’envoyer Kyrie ailleurs » révélait Marc Stein à Clutch Points . Le destin des deux joueurs serait donc lié.

Irving se projette déjà sur la fin de sa carrière en NBA…

Si Kyrie Irving ne s’est pas exprimé sur toutes ces rumeurs concernant son avenir proche en NBA, Uncle Drew regarde plus loin et s’est exprimé sur Twitter sur la fin de sa carrière : « Je n’ai pas besoin de me jeter des fleurs, jamais. Je m’apprête à débuter ma 12ème saison dans la meilleure ligue du monde, et je ne fais que m’améliorer. Quand j’aurai 38 ans et quand j’aurai le temps de vraiment revenir sur ma carrière, je le ferai, mais avant ça, je profite de chaque moment » .

…mais pas dans le basket !