LeBron, Curry, Durant… Les grands favoris pour le titre de MVP

Publié le 2 août 2022 à 12h35 par Jules Kutos-Bertin

Après le doublé de Nikola Jokic, qui remportera le titre de MVP ? Plusieurs candidats se détachent sérieusement. Kevin Durant, LeBron James et Stephen Curry, les anciens de la NBA, se voient bien renouer avec le succès. Mais derrière eux, il y a du beau monde avec Giannis Antetokounmpo, Joël Embiid et bien entendu Nikola Jokic qui voudra réaliser le triplé. Mais le grand favori, c’est Luka Doncic.

Depuis deux ans, Nikola Jokic domine la NBA. Même si les Denver Nuggets sont encore justes pour inquiéter les autres franchises en playoffs, Jokic n’a besoin de personne pour régaler en saison régulière. Même si Joël Embiid a longtemps pensé pouvoir lui prendre son titre de MVP, Nikola Jokic a fini par réaliser le doublé. Un exploit controversé puisque beaucoup d’observateurs donnaient leur préférence à Joël Embiid. Cette année sera-t-elle la bonne pour le pivot des Sixers ? Vu la concurrence, ce n’est pas gagné…

Kevin Durant pour répondre aux critiques

Kevin Durant sera un concurrent sérieux. Dans sa carrière, KD n’a remporté qu’une fois le titre de MVP, c’était en 2014 avec le Thunder. Des années sont passées, les franchises aussi mais Kevin Durant est toujours l’exceptionnel joueur qu’il était déjà il y a 8 ans. Avec l’incertitude concernant son avenir, le double champion NBA voudra, quoi qu’il en soit, marquer le coup. S’il part, KD voudra frapper fort d’entrée. S’il reste aux Nets, Durant aura à cœur de se racheter.

LeBron James, retour du patron

Comment parler du trophée de MVP sans citer LeBron James ? Malgré la saison difficile des Los Angeles Lakers, le King sort d’un exercice à plus de 30 points de moyenne. A 37 ans, LeBron a toujours les jambes et après une année sans playoffs, il voudra lui aussi se racheter. Même s’il n’a pas remporté le titre de MVP depuis 2013, LeBron James en a quatre chez lui. Difficile donc de le mettre de côté dans cette course…

Stephen Curry poursuit son récital

Idem pour Stephen Curry. Le meneur des Golden State Warriors sort d’une saison exceptionnelle ponctuée par un titre de champion NBA et un premier trophée de MVP des Finales. Malgré son palmarès XXL, Curry n’est pas rassasié. Pour le seul MVP de l’histoire élu à l’unanimité, cette saison est une nouvelle et il a tout pour rafler une troisième statuette, six ans après son dernier succès.

Pour se rappeler à quel point le basket est facile pour Stephen Curry 😭pic.twitter.com/RJYuD0gsjb — First Team (@FirstTeam101) July 30, 2022

Giannis Antetokounmpo veut récupérer son titre

Même s’il n’a pas remporté ce titre depuis deux saisons, Giannis Antetokounmpo est un candidat plus que crédible pour être MVP. Toujours aussi brillant avec les Milwaukee Bucks, le Grec voudra réagir après l’élimination en demi-finale de conférence contre les Celtics. Déjà sacré à deux reprises, Giannis Antetokounmpo aura à cœur de remplir un peu plus son armoire à trophées. Encore faut-il devancer Joël Embiid…

Enfin l’heure de Joël Embiid ?

L’année du sacre pour Joël Embiid ? Passé tout proche l’an dernier, le Camerounais espère enfin mettre la main sur le titre de MVP, ce qui serait un exploit pour un joueur africain. Avec l’arrivée de James Harden chez les Sixers, Embiid aura un appui de taille pour briller. Cependant, les rôles risquent d’être partagés, ce qui pourrait lui coûter cher à l’heure des votes. Joël Embiid sait à quoi s’attendre !

Triplé atteignable pour Jokic

La passe de trois pour Nikola Jokic ? Encore étincelant la saison dernière avec les Nuggets, le solide pivot serbe a remporté son deuxième titre de MVP consécutif. Un exploit pour un joueur qui avait été drafté en 41ème position lors de son arrivée en NBA en 2014… Avec 27,1 points de moyenne, Nikola Jokic sort de la meilleure saison de sa carrière. Reste à savoir si le Joker pourra faire encore mieux lors du prochain exercice.

Luka Doncic, la surprise du chef

Pour les bookmakers, le grand favori, c’est Luka Doncic. A 23 ans, le Slovène a confirmé tous les espoirs qui avaient été placés en lui et s’est affirmé comme l’un des meilleurs joueurs de la NBA. Si certains avaient des doutes, Doncic a fait taire immédiatement les sceptiques. Et vu le recrutement des Mavericks, la saison prochaine s’annonce alléchante pour Luka Doncic qui aura un peu plus de soutien. A lui de jouer !