NBA

Pour épauler Stephen Curry, Green a tenté un coup légendaire

Publié le 30 juillet 2022 à 21h35 par Jules Kutos-Bertin

Champions NBA au terme d’une saison exceptionnelle, les Golden State Warriors auraient pourtant pu avoir un effectif bien différent cette année. En effet, Draymond Green a expliqué avoir demandé à DeMar DeRozan de rejoindre la franchise californienne. Une proposition refusée par le joueur de 32 ans qui a opté pour les Bulls de Chicago.

Après avoir été au fond du trou pendant deux ans, les Golden State Warriors sortent d’une saison historique. Grâce à une belle saison régulière, l’équipe de Steve Kerr a tranquillement assuré sa qualification en playoffs. Une troisième place sécurisée, comme les premières rencontres à élimination directe. Face aux Nuggets, aux Grizzlies et aux Mavericks, les Warriors ont tenu leur rang en ne perdant aucune rencontre à domicile. Face aux Celtics, en Finales NBA, l’ADN de la franchise est vite revenu. Mené 2-1, Golden State a inversé la tendance pour s’offrir son quatrième titre de champion NBA en huit ans.

Un trio de stars, Stephen Curry en chef de file

Comme toujours, les Warriors ont compté sur leur trio composé de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green pour s’offrir une nouvelle bague de champion. Plus que jamais, Curry a été leader de la franchise californienne. « Cela signifiait tellement pour lui vu où on en était ces deux dernières années. Oubliez ce que tout le monde disait sur le fait qu’il lui fallait un titre de MVP des Finals. On se fiche de ce que tout le monde raconte : on pouvait voir dans ses yeux qu’il en avait besoin, pour lui. Il voulait vraiment ce titre et ce trophée de MVP des Finals et il l’a eu », confiait Steve Kerr après les Finales NBA.

DeMar DeRozan a refusé les Warriors

Mais en plus de ces trois monstres, les Warriors auraient pu effectuer cette campagne légendaire avec un autre All Star : DeMar DeRozan. Agent libre l’été dernier, l’actuel joueur de Chicago avait été approché par un certain Draymond Green qui a tenté de le convaincre de signer chez les Warriors. « Comment la conversation s'est déroulée ? 'Viens chez les Warriors', et tu as répondu 'oh que non, je ne viens pas là-bas. Je ne viens pas jouer avec vous tous'. Pourtant, je t'avais dit : 'si tu viens aux Warriors, nous pouvons gagner un titre’. Bon, tu n'es pas venu et nous avons quand même gagné le titre. Je me devais de le balancer », a lancé le quadruple champion NBA dans des propos relayés par Basket Session.

Draymond qui chambre gentiment DeMar DeRozan dans son dernier podcast suite au refus de ce dernier de rejoindre les Warriors à l’été 2021 😂😂« si tu viens on pourrait gagner un titre…tu n’es pas venu…mais on a quand même gagné un titre » 😭 pic.twitter.com/c3K9D7ns2T — 50 Nuances 🇺🇸🏀 (@50NuancesDeNBA) July 30, 2022

Il s’éclate à Chicago

Finalement, DeMar DeRozan a décliné l’offre de Draymond Green et a choisi de rejoindre les Chicago Bulls. L’ancien joueur des Raptors n’avait peut-être pas envie d’être mêlé à un tel trio de stars. Quoi qu’il en soit, DeMar DeRozan ne peut pas regretter son choix. A Chicago, l’arrière de 32 ans est devenu une idole, il a même vu son nom être associé à plusieurs reprises au titre de MVP, une grande première pour lui. Même s’il n’a pas encore le moindre titre de champion NBA à son palmarès, DeMar DeRozan a encore le temps de changer les choses.