NBA

NBA : Ce nouveau coup de gueule de Stephen Curry

Publié le 7 août 2022 à 10h35 par Hugo Ferreira

S’il avait déjà une armoire à trophée bien remplie, Stephen Curry a rajouté une nouvelle ligne à son CV en étant élu MVP des dernières finales NBA. Une distinction qui lui donne également plus de poids dans le débat du top 10 des meilleurs joueurs de l’histoire. Cependant, le meneur des Golden State Warriors ne veut pas entendre parler de cela.

Dans le monde du sport, les débats afin de savoir quelles sont les meilleures équipes ou les meilleurs joueurs de tous les temps sont omniprésents. Et le basketball n’échappe pas à cette règle. Régulièrement, des top 10 voient le jour, et si certains joueurs comme LeBron James, Michael Jordan ou encore Kareem Abdul-Jabbar font l’unanimité, d’autres suscitent beaucoup plus de discordes. Stephen Curry en fait notamment partie.

NBA : LeBron James le veut dehors, les Lakers ont tranché https://t.co/KfN6nRxQ5W pic.twitter.com/uwipzSwRhN — le10sport (@le10sport) August 6, 2022

Curry possède un palmarès bien rempli

Et à 34 ans, Stephen Curry a des arguments à faire valoir dans le débat du top 10 des meilleurs joueurs de tous les temps. Leader de la dynastie des Golden State Warriors, qui a remporté quatre titres lors des sept dernières saisons, le meneur possède également deux trophées de MVP, dont un remporté unanimement (2016). Shooteur hors pair, le natif d’Akron est également le joueur à avoir inscrit le plus de tirs à trois points dans l’histoire de la NBA. Si son talent n’est bien évidemment plus à prouver, certains fans de basketball le pointaient encore du doigt pour un manque dans son armoire à trophées.

Un premier titre de MVP des finales

Malgré ses trois titres de champion NBA, Stephen Curry n’avait encore jamais été élu MVP des finales, puisque ce titre a été décerné deux fois à Kevin Durant et une fois à Andre Iguodala, bien que ce choix ai été vivement critiqué. Le 4ème trophée du Chef Curry aura finalement été le bon, puisqu’avec 31,2 points ; 6 rebonds, 5 passes décisives et 2 interceptions par match durant l’ultime série face aux Boston Celtics, le joueur de 34 ans semblait marcher sur l’eau, et a été élu meilleur joueur de ces finales, à l’unanimité.

Stephen Curry n’aime pas le débat du top 10 all-time